Τα ισπανικά μέσα εξαπέλυσαν την οργή τους στον Κιλιάν Μπαπέ, μετά το βίντεο που κυκλοφόρησε και έδειχνε τον Γάλλο επιθετικό που είναι τραυματίας, να κάνει ποδηλατάδα.

Ο Κίλιαν Μπαπέ αναγκάστηκε την περασμένη εβδομάδα να αποχώρησει από το προπονητικό κέντρο της Γαλλίας, εξαιτίας ενός τραυματισμού και να επιστρέψει πίσω στη Ρεάλ Μαδρίτης για να συνεχίσει την αποθεραπεία του, ενόψει της δύσκολης συνέχειας των «μερένχες» στις εγχώριες και τις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις. Ωστόσο αντί να ακολουθεί πιστά το πρόγραμμα της ανάρρωσης του, ο Γάλλος σταρ επέλεξε να... χαράξει τον δικό του δρόμο.

Συγκεκριμένα, ο επιθετικός εμφανίστηκε να έχει βγει σε βόλτα με το ποδήλατο του, λίγο καιρό αφότου ο Ζοσέ Μουρίνιο είχε ξεκαθαρίσει πως οι ποδοσφαιριστές πρέπει να αποφεύγουν τέτοιου είδους άσκηση, ιδιώς όταν βρίσκονται σε καθεστώς αποθεραπείας.

Όπως ήταν αναμενόμενο, τα ισπανικά μέσα αντέδρασαν έντονα στην απόφαση του 27χρόνου διεθνή, με τους δημοσιογράφους από την Ιβηρική χώρα να μην διστάζουν να του ασκήσουν δριμεία κριτική.

Για παράδειγμα, ο δημοσιογράφος Αντόνιο Ρομέρο του ισπανικού μέσου «Cadena Ser» ήταν ιδιαίτερα επιθετικός απέναντι στον ποδοσφαιριστή της «βασίλισσας», τον οποίο χαρακτήρισε εγωιστή, τονίζοντας πως βάζει τον εαυτό του πάνω από την ομάδα.

«Ο Μπαπέ νομίζει ότι είναι το αστέρι της Ρεάλ Μαδρίτης, πιστέυει ότι μπορεί να κάνει τα πάντα», κατήγγειλε, θεωρώντας ότι ο Γάλλος απολαμβάνει υπερβολική ελευθερία μέσα στον σύλλογο.

Παράλληλα, επέκρινε σκληρά τους τελευταίους μήνες του παίκτη την περασμένη σεζόν, τους οποίους θεωρεί «ντροπιαστικούς» και συνέχισε, αμφισβητώντας την ικανότητα του να αναλάβει ηγετικό ρόλο στα αποδυτήρια του συλλόγου.

«Ο Εμπαπέ δεν θα μπορέσει ποτέ να ηγηθεί των αποδυτηρίων της Ρεάλ Μαδρίτης. Δεν έχει την προσωπικότητα για αυτό, και ούτε καν θέλει. Αυτή δεν είναι η ΠΑΕ Μπαπέ, αυτή είναι η Ρεάλ Μαδρίτης».

Για τον Αντόνιο Ρομέρο, ο Γάλλος διεθνής θα πρέπει επίσης να επανεξετάσει την προβολή του στα μέσα ενημέρωσης και να λάβει περισσότερο υπόψη τους οπαδούς της Ρεάλ Μαδρίτης.

«Σκέφτεται μόνο τον εαυτό του. Δεν έχει απολύτως καμία ενσυναίσθηση για τους οπαδούς της Ρεάλ Μαδρίτης. Είσαι ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης της ομάδας, είσαι εδώ δύο χρόνια και δεν έχουμε κερδίσει κανέναν τίτλο», πρόσθεσε ο Ισπανός δημοσιογράφος.