Λίγο καιρό αφότου ο Ζοσέ Μουρίνιο ξεκαθάρισε ότι οι ποδοσφαιριστές πρέπει να αποφεύγουν το ποδήλατο, ο Κιλιάν Μπαπέ βγήκε ποδηλατάδα...

Τυχαίο γεγονός ή μήπως όχι; Ο Κιλιάν Μπαπέ άφησε την αποστολή της Γαλλίας έχοντας αποκομίσει πρόβλημα τραυματισμού και ενώ θα περίμενε κανείς να επικεντρώνεται στην άμεση επιστροφή του στη δράση με τη Ρεάλ Μαδρίτης, ο Γάλλος σταρ ακολουθεί τον δικό του δρόμο.

Συγκεκριμένα, ο 27χρονος επιθετικός φέρεται να κάνει την αποθεραπεία του ατομικά και όχι στο Βαλδεμπέμπας, όπως οφείλουν να κάνουν οι ποδοσφαιριστές των Μερένγκες, έχοντας βρεθεί στο προπονητικό κέντρο της ομάδας του μόνο για ιατρικές εξετάσεις.

Σαν να μην έφτανε αυτό, υπήρξε και η δημοσίευσή του όπου διακρινόταν να κάνει ποδήλατο, λίγο καιρό αφότου ο Ζοσέ Μουρίνιο είχε ξεκαθαρίσει πως οι ποδοσφαιριστές πρέπει να αποφεύγουν τέτοιου είδους άσκηση!

«Είσαι ποδοσφαιριστής 24 ώρες το 24ωρο, τα πάντα έχουν να κάνουν με τη δουλειά σου, τι τρως, τι πίνεις, πώς κοιμάσαι, ακόμα και η προσωπική σου ζωή. Δεν μπορείς να πας για σκι ή να κάνεις ποδήλατο. Αν πέσεις και χάσει τρία ματς ή ακόμα χειρότερα, σπάσεις κάνα πόδι... Είναι πολλά αυτά που πρέπει να αφήσεις για να είσαι επαγγελματίας ποδοσφαιριστής», είχε πει ο Special One στην εκπομπή Bet It Drives, με το τάιμινγκ να μην είναι και το ιδανικό...

Υπενθυμίζεται πως ο Μπαπέ είναι αμφίβολος για το ματς της Ρεάλ με τη Βιγιαρεάλ για τη La Liga μετά την επανέναρξη της δράσης, ωστόσο αναμένεται να είναι έτοιμος για το Clasico με την Μπαρτσελόνα στο τέλος του μήνα.