Ρόμα - Ρεάλ Μαδρίτης: Ο Μάλεν εκτέλεσε τους Ισπανούς κι έκανε το 3-1 για τους Ρωμαίους
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Παράσταση από τον Μάλεν στο β΄μέρος στη Ρώμη, με τον Ολλανδό να χτυπάει δυο φορές και να γράφει το 3-1 για τη Ρόμα κόντρα στη Ρεάλ.
Δυο γκολ μέσα σε έξι γκολ για τη Ρόμα με την υπογραφή του τρομερού Μάλεν. Στο 51΄αρχικά ο Ολλανδός εκτέλεσε άψογα στο τετ-α-τετ για το 2-1 κόντρα στη Ρεάλ, ενώ στιγμές αργότερα κι από εξαιρετική κάθετη Ζούλε νίκησε από κοντά τον Κουρτουά για το 3-1 των Ρωμαίων.
Ρωμαίων.
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