Παράσταση από τον Μάλεν στο β΄μέρος στη Ρώμη, με τον Ολλανδό να χτυπάει δυο φορές και να γράφει το 3-1 για τη Ρόμα κόντρα στη Ρεάλ.

Δυο γκολ μέσα σε έξι γκολ για τη Ρόμα με την υπογραφή του τρομερού Μάλεν. Στο 51΄αρχικά ο Ολλανδός εκτέλεσε άψογα στο τετ-α-τετ για το 2-1 κόντρα στη Ρεάλ, ενώ στιγμές αργότερα κι από εξαιρετική κάθετη Ζούλε νίκησε από κοντά τον Κουρτουά για το 3-1 των Ρωμαίων.

Ρωμαίων.