Μπαπέ: Αν και τραυματίας, εθεάθη να διασκεδάζει στο Παρίσι με τη σύντροφό του

Ο Μπαπέ έδωσε για άλλη μία φορά «τροφή» για να τον επικρίνουν, καθώς ο σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης αντί να αναρρώνει μετά τον τραυματισμό του, επέλεξε να διασκεδάσει στο Παρίσι.

Ο Κιλιάν Μπαπέ βγήκε με την πανέμορφη σύντροφό του, Έστερ Εξσπόσιτο, το βράδυ της Τετάρτης (30/9) στο Παρίσι για να διασκεδάσει. Θα έλεγε κανείς και που είναι το πρόβλημα, φυσικά πουθενά, ωστόσο ο σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης είναι τραυματίας και όλοι περίμεναν πως θα βρισκόταν στο προπονητικό κέντρο των «μερένχες», Βαλδεμπέμπας, για αποθεραπεία.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γάλλος σταρ αποχώρησε από την αναμέτρηση των «τρικολόρ» κόντρα στην Τουρκία για το Nations League, λόγω έντονων ενοχλήσεων στο αριστερό του γόνατο. Όπως αναφέρουν τα μέσα ενημέρωσης στην Ισπανία και συγκεκριμένα η «Mundo Deportivo», ο Μπαπέ περνάει από το ένα σκάνδαλο... στο άλλο, με την τελευταία του κίνηση να προκαλεί έντονες αντιδράσεις.

Το γεγονός ότι ο πρώτος σκόρερ του Μουντιάλ εθεάθη να διασκεδάζει σε νυχτερινή έξοδο στο Παρίσι μαζί με τη σύντροφό του, Έστερ Εσπόζιτο και δεν εμφανίστηκε στο προπονητικό κέντρο της Ρεάλ Μαδρίτης τις δύο τελευταίες ημέρες, παρότι οι συμπαίκτες του, τραυματίες και μη, προπονήθηκαν κανονικά, δίνει περισσότερους λόγους στους φίλους των Μαδριλένων να τον επικρίνουν.

Kylian Mbappé et Ester Exposito ont passé leur soirée dans la boîte de nuit parisienne le "Boum Boum".pic.twitter.com/9zmiRh9IVN October 1, 2026

Αξίζει να σημειωθεί πως η Ρεάλ αντιμετωπίζει την ΑΕΚ στις 4 Νοεμβρίου στη Νέα Φιλαδέλφεια για τη League Phase του Champions League και όπως όλα δείχνουν, ο άσος της εθνικής Γαλλίας θα προλάβει την αναμέτρηση.