Μιλώντας στην εκπομπή ''Bet it drive show'', ο Ζοσέ Μουρίνιο εξήγησε γιατί αποφάσισε να γυρίσει στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Η διακοπή των Εθνικών ομάδων δεν εμποδίζει τον Ζοσέ Μουρίνιο από το να δίνει ατάκες που γίνονται αντικείμενο συζήτησης και τον φέρνουν στο προσκήνιο.

Ο Πορτογάλος τεχνικός που επέστρεψε στη Ρεάλ Μαδρίτης μετά από 13 χρόνια, έχει ήδη βρει τα... σκούρα στη La Liga, αφού οι Μερένγκχες βρίσκονται στο -6 από την κορυφή και την Μπαρτσελόνα (21β.), μετρώντας 5 νίκες και 2 ήττες (από Μπέτις και Ατλέτικο).

Στο πλαίσιο αυτό και με αφορμή το παράθυρο των Εθνικών, ο Special One ήταν καλεσμένος της εκπομπής ''Bet it drive show'', όπου μαζί με τον παρουσιαστή, έκαναν μια βόλτα σε δρόμους της ισπανικής πρωτεύουσας. Κατά τη διάρκεια της κουβέντας, ο Μουρίνιο αποκάλυψε και τον λόγο που αποφάσισε να επιστρέψει στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου».

«Επέστρεψα επειδή ο σύλλογος με ήθελε πίσω, αλλά έπαιξε ρόλο και ο τρόπος με τον οποίο με προσέγγισαν. Νομίζω ότι έφυγα από τη Ρεάλ Μαδρίτης το 2013 και έκτοτε διατηρούμε πάντα στενή σχέση. Αποχώρησα έχοντας εξαιρετικές σχέσεις με τον σύλλογο, τον πρόεδρο και το διοικητικό συμβούλιο· γι' αυτό και παραμείναμε πάντα σε επαφή.

Στο τέλος της περασμένης σεζόν, ο σύλλoγος επικοινώνησε μαζί μου. Μου είπαν: ''Εμείς σε ξέρουμε, εσύ μας ξέρεις· γνωρίζεις τον σύλλογο, την κουλτούρα και τους ανθρώπους. Ξέρουμε πώς δουλεύεις. Θέλουμε να αναδομήσεις την ομάδα. Σε χρειαζόμαστε. Σε χρειαζόμαστε για να χτίσεις ξανά την ομάδα και να ξεκινήσεις μια νέα δεκαετία μεγάλων επιτυχιών, αντίστοιχη με εκείνη που έζησε ο σύλλογος. Σε χρειαζόμαστε· χρειαζόμαστε κάποιον με το δικό σου προφίλ''.

Ήμουν ευτυχισμένος στην Μπενφίκα, ευτυχισμένος στην Πορτογαλία. Είχα φύγει από τη χώρα μου τόσα χρόνια πριν, οπότε, επιστρέφοντας στην Μπενφίκα, ένιωθα πολύ άνετα. Όμως, η Ρεάλ Μαδρίτης είναι η Ρεάλ Μαδρίτης. Όλοι στον σύλλογο κατανοούσαν ότι η επιστροφή μου αποτελούσε μια σπουδαία ευκαιρία. Έτσι, για άλλη μια φορά, φύγαμε από την Πορτογαλία έχοντας άριστες σχέσεις· δεν θα μπορούσα να είμαι πιο ευτυχισμένος ή πιο γεμάτος κίνητρο απ' ό,τι είμαι τώρα».