«Σπόντα» Μπαπέ για Ρονάλντο: «Η Γαλλία δεν θα με άφηνε να το κάνω αυτό»
Σε πρόσφατες δηλώσεις του ενόψει των αναμετρήσεων της Γαλλίας στο UEFA Nations League, ο Κιλιάν Μπαπέ κλήθηκε να σχολιάσει αν βλέπει τον εαυτό του να αγωνίζεται μέχρι τα 41 του χρόνια, ακολουθώντας τα χνάρια του Κριστιάνο Ρονάλντο. Η ατάκα που πέταξε, όμως, ήταν κάθε άλλο παρά... αθώα.
«Η Γαλλία δεν θα με άφηνε ποτέ να παίζω μέχρι τα 41!», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπονοώντας πως σε αντίθεση με την Πορτογαλία, όπου ο εθνικός τους αστέρας απολαμβάνει μια ιδιότυπη «ασυλία» και αντιμετωπίζεται ως ήρωας ανεξαρτήτως ηλικίας, στη Γαλλία η αμφισβήτηση είναι αμείλικτη. Ο 27χρόνος διεθνής γνωρίζει καλά πως με την πρώτη κάμψη στην απόδοση του, η απόσυρση του θα θεωρηθεί αυτονόητη, πολύ πριν πλησιάσει τα 41.
Παρά την αιχμηρή αυτή διαπίστωση, ο Γάλλος επιθετικός αναγνώρισε το σπάνιο επίτευγμα του Πορτογάλου σταρ: «Ο Κριστιάνο αποδεικνύει ότι αν βρίσκεται κανείς σε καλή φυσική και πνευματική κατάσταση, μπορεί να αγωνίζεται σε αυτό το υψηλό επίπεδο για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα».
Ο αστέρας της Ρεάλ Μαδρίτης δεν αμφισβήτησε την αθλητικότητα του «CR7», ωστόσο επισήμανε, πως μετά το πέρασμα των χρόνων δεν θα μπορεί να αποδώσει όπως ξέρει και νομοτελειακά θα «πέσει» στα μάτια του κόσμου και αυτό είναι κάτι, το οποίο, όπως τόνισε, δεν θα επιτρέψει να συμβεί στον εαυτό του.
😃🇫🇷 Mbappé on playing until 41 like Cristiano: “France would never let me play until I’m 41!”, says smiling.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 23, 2026
“But Cristiano shows that if you’re in good physical and mental shape, you can play at this high level for a long time”.
“In my case, I don’t see it happening”, told… pic.twitter.com/yfAgAIUTbT
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