«Σπόντα» Μπαπέ για Ρονάλντο: «Η Γαλλία δεν θα με άφηνε να το κάνω αυτό»

Ο Κίλιαν Μπαπέ σε πρόσφατες δηλώσεις του, πέταξε τα... καρφιά του προς τον Κριστιάνο Ρονάλντο, αναφέροντας ότι εκείνος δεν θα έπαιζε ποτέ μέχρι τόσο μεγάλη ηλικία.

Σε πρόσφατες δηλώσεις του ενόψει των αναμετρήσεων της Γαλλίας στο UEFA Nations League, ο Κιλιάν Μπαπέ κλήθηκε να σχολιάσει αν βλέπει τον εαυτό του να αγωνίζεται μέχρι τα 41 του χρόνια, ακολουθώντας τα χνάρια του Κριστιάνο Ρονάλντο. Η ατάκα που πέταξε, όμως, ήταν κάθε άλλο παρά... αθώα.

«Η Γαλλία δεν θα με άφηνε ποτέ να παίζω μέχρι τα 41!», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπονοώντας πως σε αντίθεση με την Πορτογαλία, όπου ο εθνικός τους αστέρας απολαμβάνει μια ιδιότυπη «ασυλία» και αντιμετωπίζεται ως ήρωας ανεξαρτήτως ηλικίας, στη Γαλλία η αμφισβήτηση είναι αμείλικτη. Ο 27χρόνος διεθνής γνωρίζει καλά πως με την πρώτη κάμψη στην απόδοση του, η απόσυρση του θα θεωρηθεί αυτονόητη, πολύ πριν πλησιάσει τα 41.

Παρά την αιχμηρή αυτή διαπίστωση, ο Γάλλος επιθετικός αναγνώρισε το σπάνιο επίτευγμα του Πορτογάλου σταρ: «Ο Κριστιάνο αποδεικνύει ότι αν βρίσκεται κανείς σε καλή φυσική και πνευματική κατάσταση, μπορεί να αγωνίζεται σε αυτό το υψηλό επίπεδο για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα».

Ο αστέρας της Ρεάλ Μαδρίτης δεν αμφισβήτησε την αθλητικότητα του «CR7», ωστόσο επισήμανε, πως μετά το πέρασμα των χρόνων δεν θα μπορεί να αποδώσει όπως ξέρει και νομοτελειακά θα «πέσει» στα μάτια του κόσμου και αυτό είναι κάτι, το οποίο, όπως τόνισε, δεν θα επιτρέψει να συμβεί στον εαυτό του.