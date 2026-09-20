Το πέναλτι και η αποβολή του Χάουσεν νωρίς στο β΄μέρος έβαψε ουσιαστικά ερυθρόλευκο το ντέρμπι της Μαδρίτης, με την Ατλέτικο να επικρατεί 2-1 επί της ακίνδυνης Ρεάλ!

Όπως πέρυσι, έτσι και φέτος η Ατλέτικο γέμισε με ενθουσιασμό τον κόσμο της σε ακόμα ένα Derbi Madrileno που διεξάγεται στα δικά της εδάφη. Χάρη σε ένα κυρίαρχο β΄μέρος, η ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε εκμεταλλεύτηκε την αποβολή του Χάουσεν (49΄) κι επιβλήθηκε με 2-1 απέναντι σε μια νωθρή Ρεάλ, η οποία ήταν εξαφανισμένη επιθετικά και μοιραία πλέον είδε τη συμπολίτισσα να την ρίχνει στην 3η θέση και τη Μπαρτσελόνα να ξεφεύγει από νωρίς στο +6.

Ο αγώνας πάντως φάνηκε από την αρχή ότι θα χαρακτηριστεί από ένταση και σκληρές μονομαχίες, με τα απανωτά φάουλ, τις συνεχείς διεκδικήσεις της μπάλας και τις διαμαρτυρίες για κάρτες να χρωματίζουν την εικόνα ενός ισορροπημένου πρώτου ημιχρόνου. Κλασική ευκαιρία ουσιαστικά δεν υπήρξε σε καμία από τις δυο εστίες, με πιο απειλητικές στιγμές μια σέντρα του Λι Κανγκ Ιν που έδιωξε ο Κουρτουά (33΄) κι ένα μακρινό του του Γκιουλερ που απέκρουσε ο Όμπλακ (40΄).

Αποβολή Χάουσεν, πέναλτι και γρήγορο 2-0

Μετά την ανάπαυλα ωστόσο το ντέρμπι απέκτησε γρήγορα χρώμα ροχιμπλάνκο. Στο 49΄ουσιαστικά συνέβη η φάση που έκρινε τον αγώνα, όταν ο Χάουσεν γκρέμισε τον Γιορέντε στην περιοχή, με τον ρέφερι να εξετάζει στη φάση στο VAR και να καταλογίζει πέναλτι και απευθείας κόκκινη για τον Ισπανό αμυντικό. Στιγμές αργότερα ο Γκριμάλδο ευστόχησε από την άσπρη βούλα για το 1-0 κι έβαλε την Ατλέτικο στις ράγες για τη νίκη (53΄).

Έξι λεπτά αργότερα η Ατλέτικο χτύπησε ξανά, όταν ο Γιορέντε έκανε την παράλληλη μπαλιά στην καρδιά της ματωμένης μαδριλένικης άμυνας και ο Ντέιβιντ νίκησε από κοντά τον Κουρτουά για το 2-0. Ο Βέλγος γκολκίπερ μάλιστα απέτρεψε τα χειρότερα για την ομάδα του Μουρινιο στο 66΄, όταν με σούπερ επέμβαση απέκρουσε μια κεφαλιά από κόρνερ, ενώ στην επαναφορά ο Ρούντιγκερ έδιωξε το πλασέ του Άλβαρες πάνω στη γραμμή σε απίστευτη διπλή ευκαιρία!

Μέχρι εκείνο το σημείο η Ρεάλ ήταν ανύπαρκτη επιθετικά, όμως από το πουθενά λίγο έλειψε να σκοράρει. Στο 77΄συγκεκριμένα κι έπειτα από λάθος στην άμυνα των γηπεδούχων, ο Ντιομαντέ βρέθηκε απέναντι από την εστία, αλλά ο Όμπλακ τον νίκησε στο τετ-α-τετ. Με το 2-0 υπέρ της, η Ατλέτικο έριξε ρυθμούς και το πλήρωσε στο 89΄, όταν η Ρεάλ τελικά σκόραρε και μείωσε σε 2-1 με κεφαλιά του Ρούντιγκερ από μια στημένη μπάλα. Άλλη στιγμή ωστόσο για να ισοφαρίσει δεν βρήκε, με το 2-1 να παραμένει μέχρι τέλους και να ανεβάζει την Ατλέτικο στη δεύτερη θέση.

Ατλέτικο Μαδρίτης (Ντιέγκο Σιμεόνε): Όμπλακ, Γιορέντε, Πιούμπιλ, Ρομέρο (89΄Λε Νορμάν), Χάντσκο, Καρντόσο, Μπαένα (67΄Λούκμαν), Σιμεόνε, Γκριμάλδο, Λι (89΄Χιούλμαντ), Ντέιβιντ (62΄Άλβαρες)

Ρεάλ Μαδρίτης (Ζοσέ Μουρίνιο): Κουρτουά, Ντάμφρις, Κονατέ, Χάουσεν, Κουκουρέγια, Τσουαμενί (71΄Καμαβινγκά), Βαλβέρδε, Γκιουλέρ (54΄Ρούντιγκερ), Βινίσιους (Ντιομαντέ), Μπέλιγχαμ (82΄Μπερνάρντο Σίλβα), Μπαπέ