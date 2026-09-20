Δηλαδή αυτός ο Ραφίνια δεν άξιζε να είναι υποψήφιος για Χρυσή Μπάλα;

Ο Ραφίνια έφτασε αισίως τα 14 γκολ στην τρέχουσα σεζόν και ο Μανώλης Μακρόπουλος αναρωτιέται πώς είναι δυνατόν να μην είναι στους υποψηφίους της Χρυσής Μπάλας.

Είναι ορισμένα πράγματα που ο ανθρώπινος νους δυσκολεύεται να αντιληφθεί και να... εμπεδώσει. Ένα από αυτά είναι το γεγονός πως βρισκόμαστε ακόμη στην αρχή της σεζόν, η Μπαρτσελόνα έχει δώσει 8 παιχνίδια και ο Ραφίνια μετράει ήδη 14 γκολ!

Ο Βραζιλιάνος winger πέτυχε χατ-τρικ, δεύτερο στη σειρά, μέσα στο «Ραμόν Σάντσεθ Πιθουάν» και οι Καταλανοί έφυγαν με το 1-3 από την Ανδαλουσία, κάνοντας το 7/7 στη φετινή La Liga (8/8 αν προσθέσουμε και το παιχνίδι του Champions League) πριν τη διακοπή των Εθνικών ομάδων και ο 29χρονος έχει... υπογράψει φαρδιά πλατιά αυτό το ξεκίνημα.

Raphinha this season:



⚽️⚽️⚽️ vs Sevilla

⚽️⚽️⚽️ vs Racing Santander

🅰️🅰️vs Levante

⚽️⚽️ vs Feyenoord

⚽️ vs Valencia

⚽️⚽️ vs Rayo Vallecano

⚽️ vs Athletic Club

⚽️⚽️🅰️ vs Elche



He has 14 goals in 8 games. pic.twitter.com/hzgrZoiwCs — StatMuse FC (@statmusefc) September 19, 2026

Ένα άλλο πράγμα που είναι δύσκολο να... χαμπαριάσει κάποιος, είναι πώς αυτός ο ποδοσφαιριστής δεν βρήκε θέση μεταξύ των 30 τελικών υποψηφίων για τη φετινή Χρυσή Μπάλα, που θα απονεμηθεί στις 26 Οκτωβρίου στο Λονδίνο.

Αυτό άλλωστε αναρωτήθηκε και ο τεχνικός των Σεβιγιάνων, Λουίς Γκαρθία Πλάθα, αμέσως μετά το φινάλε της αναμέτρησης το βράδυ του Σαββάτου (19/9). «Υπάρχουν κάποια πράγματα στο ποδόσφαιρο που δεν μπορώ να καταλάβω... πώς γίνεται ο Ραφίνια να είναι εκτός της λίστας των 30 υποψηφίων για τη Χρυσή Μπάλα; Το γεγονός ότι ο Ραφίνια δεν συμπεριλήφθηκε στις υποψηφιότητες είναι κάτι που δεν μπορώ να καταλάβω», ανέφερε χαρακτηριστικά ο 53χρονος προπονητής.

Το απόλυτο με τον... κάτι σαν φορ Ραφίνια

Το καλοκαίρι που μας πέρασε, η διοίκηση της Μπαρτσελόνα -φέρεται να- έκανε ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατό προκειμένου να αποκτήσει τον Χουλιάν Άλβαρες από την Ατλέτικο Μαδρίτης. Η φυγή του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι και εν συνεχεία του Φεράν Τόρες δημιούργησε ξεκάθαρο κενό στην «αιχμή του δόρατος».

Τελικά, οι Μπλαουγκράνα έκαναν δικό τους τον Γκαμπριέλ Ζεσούς αντί 10 εκατ. ευρώ από την Άρσεναλ, όμως ο Βραζιλιάνος αποκτήθηκε ως... ρεζέρβα για τη θέση 9. Μια θέση που μέχρι στιγμής καλύπτεται από τον Ραφίνια, με τον Χάνσι Φλικ να τον έχει μετατρέψει σε κάτι σαν εννιάρι.

Οι κινήσεις και ο τρόπος με τον οποίο αγωνίζεται ο πρώην παίκτης της Λιντς θυμίζουν εποχές Γκουαρδιόλα-Μέσι (καμία σύγκριση προφανώς) με το περίφημο ψευτοεννιάρι και η τακτική αυτή αποδίδει στο γήπεδο. Το κλαμπ της Βαρκελώνης έχει 7/7 στο πρωτάθλημα και νίκη στην πρεμιέρα του Champions League. Το απόλυτο δηλαδή, έχοντας σκοράρει 36 φορές!

Νούμερα ενός κανονικού στράικερ, «εργαλείο» στο γήπεδο

Μέσα στο 2026, ο Ραφίνια μετράει συνολικά 28 γκολ, με τα 14 εξ' αυτών όπως είπαμε να έχουν σημειωθεί σε αυτό το ξεκίνημα της νέας (2026-2027) σεζόν. Κάτι που μας δείχνει πως προηγούμενως είχε -ακόμη- 14, από τον Ιανουάριο μέχρι και τον Αύγουστο.

Η αλήθεια είναι πως το δεύτερο μισό της περασμένης περιόδου ήταν κάπως «πεσμένος», εκτός αν κάποιος πάρει το τωρινό διάστημα σαν... έκρηξη. Όπως και να έχει, τα νούμερα αυτά παραπέμπουν σε «καθαρό φορ» και όχι σε εξτρέμ, κάτι που δείχνει την εκτελεστική ικανότητα του 29χρονου.

Ο Ραφίνια είναι ο παίκτης «εργαλείο» (μαζί με τον Έρικ Γκαρθία) στην Μπάρτσα του Φλικ, αφού από εκείνον αρχίζει και τελειώνει η προσπάθεια της ομάδας. Από το ασφυκτικό πρέσινγκ όταν ο αντίπαλος έχει την μπάλα, μέχρι ο Βραζιλιάνος να την εμφανίσει στα δίχτυα.

📊 Most goals EVER scored in first 7 matches of a league season:



🇵🇹 2014/15 — Cristiano Ronaldo: 13 goals

🇧🇷 2026/27 — Raphinha: 12 goals

🇦🇷 2011/12— Lionel Messi: 11 goals

🇵🇱 2020/21 — Robert Lewandowski: 10 goals



INSANE numbers 🤯💫 pic.twitter.com/eNDzP1ub6H September 19, 2026

Άξιον... απορίας

Τον περασμένο Μάϊο η Μπαρτσελόνα ολοκλήρωσε ως back to back πρωταθλήτρια Ισπανίας, ενώ νωρίτερα είχε πανηγυρίσει και το Σούπερ Καπ, νικώντας στον τελικό τη Ρεάλ Μαδρίτης. Φυσικά, ο Ραφίνια ήταν εκ των πρωταγωνιστών.

Ναι, ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμούς μέσα στην περασμένη σεζόν, απουσιάζοντας από τα κρισιμότερα παιχνίδια της ομάδας του (προημιτελικά Champions League, πρώτος ημιτελικός Κυπέλλου), τα οποία εν τέλει δεν είχαν ευτυχή κατάληξη για την Μπάρτσα, κάτι που όμως μας δείχνει τη μεγάλη επιρροή του.

Στο σήμερα, αυτά που βλέπουμε στον αγωνιστικό χώρο είναι πραγματικά εντυπωσιακά και μας προκαλούν μεγάλη απορία για το πώς αυτός ο ποδοσφαιριστής έμεινε εκτός τελικής λίστας στο κορυφαίο ατομικό βραβείο του αθλήματος.

Η ανακοίνωση των 30 υποψηφίων στις 8 Σεπτεμβρίου προκάλεσε τεράστια ερωτηματικά για την απουσία τόσο του Ραφίνια όσο και του Παγκόσμιου πρωταθλητή, Πέδρι, όμως οι εμφανίσεις του Βραζιλιάνου αυτόν τον καιρό βάζουν ακόμη περισσότερο «λάδι στη φωτιά». Σκεφτείτει μόνο - ΜΕ ΟΛΟ ΤΟ ΣΕΒΑΣΜΟ - πως εντός λίστας είναι ποδοσφαιριστές όπως οι Χουλιάν Κινιόνες, Σαντιό Μανέ και Νταγιότ Ουπαμεκανό, αλλά όχι ο άσος της Μπαρτσελόνα.