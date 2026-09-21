Ο Ντιέγκο Σιμεόνε αποθέωσε την Μπαρτσελόνα σε δηλώσεις του, λέγοντας πως αυτή τη στιγμή είναι η κορυφαία ομάδα του κόσμου.

Η Μπαρτσελόνα κάνει... πάρτι σε αυτό το πρώτο κομμάτι της σεζόν, καθώς βρίσκεται στην κορυφή της La Liga έχοντας το απόλυτο (7/7) πριν τη διακοπή των Εθνικών ομάδων, ενώ και στο Champions League ξεκίνησε ιδανικά, με το 5-1 επί της Φέγενορντ.

Το σύνολο του Χάνσι Φλικ ανά διαστήματα παίζει καταπληκτικό ποδόσφαιρο και έχει γίνει μια μηχανή παραγωγής γκολ, αφού σε 8 παιχνίδια έχει στείλει την μπάλα 36 φορές στα αντίπαλα δίχτυα, δηλαδή πάνω από 4 ανά αγώνα. Και όλα αυτά, χωρίς να έχει στο ρόστερ της έναν «καθαρό» φορ, μετά τη φυγή των Λεβαντόφσκι και Φεράν Τόρες.

Σε αυτό άλλωστε στάθηκε και ο... Ντιέγκο Σιμεόνε, με τον προπονητή της Ατλέτικο Μαδρίτης να αποθεώνει τους Μπλαουγκράνα, να τους χαρακτηρίζει ως την κορυφαία ομάδα του κόσμου και να τονίζει πως... είναι λες και παίζει άλλο σπορ.

«Παίζουν εξαιρετικά, μοιάζει σαν να παίζουν διαφορετικό άθλημα από εμάς. Ξαφνικά εμφανίστηκε ο Ραφίνια —που έχει δώδεκα γκολ σε επτά παιχνίδια— και ο Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος νομίζω ότι έχει επτά. Τα νούμερα είναι απίστευτα.

Είναι μια ομάδα που σε πιέζει στο δικό σου μισό του γηπέδου, σου στερεί τον χρόνο και δεν φοβάται να ρισκάρει και να δεχτεί γκολ — αν και φαίνεται πως, όταν δέχονται γκολ, τα πράγματα χειροτερεύουν. Αυτή τη στιγμή είναι καλύτεροι, η κορυφαία ομάδα του πρωταθλήματος με βάση την εικόνα που παρουσιάζουν».