Μπαπέ: «Μιλούσα με τον Πέρεθ 10 χρόνια πριν έρθω, αν θες να γράψεις ιστορία πρέπει να παίξεις στη Ρεάλ»
Στον... αέρα βρίσκεται από το βράδυ της Πέμπτης (17/9) η μεγάλη συνέντευξη που παραχώρησε ο Κιλιάν Μπαπέ στην Diario As.
Ο Γάλλος σούπερ σταρ των Μαδριλένων μίλησε για πρώτη φορά σε ισπανικό μέσο, και στο teaser αυτής της συνέντευξης φαινόταν να λέει πως φέτος είναι μια καλή ευκαιρία για τον ίδιο, ώστε να πάρει το βραβείο της Χρυσής Μπάλας.
Πέραν αυτού και διαβάζοντας ολόκληρο το κείμενο της As, ο 27χρονος επιθετικός αποκάλυψε πως βρισκόταν σε επαφή με τον Φλορεντίνο Πέρεθ 10 ολόκληρα χρόνια πριν μετακομίσει στην ισπανική πρωτεύουσα, χαρακτηρίζοντάς τον ως τον καλύτερο πρόεδρο του κόσμου.
Παράλληλα, σε άλλα σημεία της συνέντευξης, ο Μπαπέ εξηγεί πως δεν τον ενδιαφέρει η άποψη του κόσμου (σσ λέγεται ότι βάζει μόνο γκολ), ενώ τόνισε πως αν κάποιος ποδοσφαιριστής θέλει να γράψει ιστορία, πρέπει να αγωνιστεί με τη φανέλα των Μερένγκχες.
⚪️✨ Kylian Mbappé: “I'm very happy to be a Real Madrid player. When you want to get into football's history books, you have to play for Real Madrid”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 18, 2026
“You go to another level”, told AS. pic.twitter.com/UP81KWnWwg
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