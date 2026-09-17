Μπαπέ: «Είναι μια καλή χρονιά για να κερδίσω τη Χρυσή Μπάλα»

Ο Κιλιάν Μπαπέ παραχώρησε συνέντευξη στην Diario AS, όπου μεταξύ άλλων ανέφερε πως φέτος είναι μια καλή ευκαιρία για να πάρει τη Χρυσή Μπάλα. Τι είπε για τον Γιαμάλ.

Την πρώτη του συνέντευξη σε ισπανικό μέσο, από τη στιγμή που πήρε μεταγραφή στη Ρεάλ Μαδρίτης παραχώρησε ο Κιλιάν Μπαπέ, με την Diario As να έχει αυτή την...τιμή.

Ο Γάλλος σούπερ σταρ των Μαδριλένων έχει κάνει εκπληκτική εκκίνηση στη σεζόν, αφού ήδη μετράει 8 γκολ και 2 ασίστ στα 7 παιχνίδια που έχει δώσει σε La Liga και Champions League με την ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο.

Με την τελετή της Χρυσής Μπάλας να είναι σχεδόν σε ένα μήνα (26/10, Λονδίνο), το ισπανικό ΜΜΕ δεν έχασε την ευκαιρία να ρωτήσει τον 27χρονο για το ποιος αξίζει το φετινό βραβείο, με τον Μπαπέ να τονίζει πως φέτος είναι μια καλή ευκαιρία να λάβει ο ίδιος αυτή τη διάκριση.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στον Λαμίν Γιαμάλ, λέγοντας πως είναι ένας ποδοσφαιριστής με τεράστιο ταλέντο και του ευχήθηκε τα καλύτερα. Ολόκληρη η συνέντευξη στη Diario As θα κάνει... πρεμιέρα το βράδυ της Πέμπτης (17/9).

«Κατά τη γνώμη μου, είναι μια καλή χρονιά για να την κερδίσω (σσ την Χρυσή Μπάλα). Τα πόδια μου είναι οι καλύτεροι συνήγοροί μου – ανεξάρτητα από το πόσο μπορώ να μιλάω. Το πιο σημαντικό για μένα είναι να επιστρέψει η Χρυσή Μπάλα στη Ρεάλ Μαδρίτης. Πρέπει να γυρίσει στο Μπερναμπέου, στους *Madridistas* – να επιστρέψει για όλους αυτούς τους ανθρώπους και να τους δώσει έναν λόγο να ενθουσιαστούν. Αυτοί οι φίλαθλοι το αξίζουν περισσότερο από τον καθένα.

Ο Λαμίν είναι ένας από τους βασικούς του αντιπάλους για το περίβλεπτο βραβείο. «Πιστεύω ότι είναι παίκτης με τεράστιο ταλέντο και έχω την αίσθηση ότι θα κάνει σπουδαία καριέρα. Του εύχομαι τα καλύτερα».