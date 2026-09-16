Ο Κιλιάν Μπαπέ έσπευσε να τεκμηριώσει το σκεπτικό του γύρω από την απόφαση να αποκρύψει το μήνυμα στήριξης για τη Θέουτα, όπως έπραξαν και ο Κονατέ με τον Βινίσιους.

Κιλιάν Μπαπέ, Ιμπραΐμ Κονατέ και Βινίσιους Ζούνιορ απασχόλησαν τα ισπανικά ΜΜΕ πριν από τη σέντρα της αναμέτρηση της Ρεάλ Μαδρίτης στην έδρα της Έλτσε, καθώς δεν ακολούθησαν την κίνηση των συμπαικτών τους και απέκρυψαν το μήνυμα στήριξης προς τη Θέουτα που αναγραφόταν στις φανέλες.

Οι τρεις ποδοσφαιριστές εμφανίστηκαν με τις φανέλες τους διπλωμένες ώστε να μην φαίνεται το μήνυμα «Είμαστε όλοι με τη Θέουτα», προκαλώντας κύμα αντιδράσεων στην Ισπανία. Ο ισπανικός «θύλακας» άλλωστε στη Βόρεια Αφρική βρέθηκε πρόσφατα στο επίκεντρο μεταναστευτικής κρίσης, όταν περισσότεροι από 70 χιλιάδες άνθρωποι από το Μαρόκο προσπάθησαν να φτάσουν στην πόλη μέσω των παράκτιων περασμάτων.

Αναμενόμενα η κίνηση των τριών ποδοσφαιριστών της Ρεάλ προκάλεσε συζήτηση στην Ιβηρική, με τον Μπαπέ ωστόσο να προβαίνει σε εξηγήσεις σχετικά με την απόφασή του. Συγκεκριμένα ο Γάλλος επιθετικός τόνισε στην «AS» πως ήταν μια συμβολική κίνηση και για τους μετανάστες που έχασαν τη ζωή τους, χωρίς ωστόσο αυτό να σημαίνει πως είναι εναντίον των κατοίκων της Θέουτα.

«Αφήστε με να το εξηγήσω σωστά. Ήταν απόφαση του συλλόγου. Οι παίκτες ήταν αυτοί που επρόκειτο να φορέσουν τη φανέλα. Το πρώτο πράγμα που θέλω να πω είναι ότι στέκομαι σε απόλυτη αλληλεγγύη στο πλευρό της Θέουτα και όλων των θυμάτων. Γιατί, πριν από ποδοσφαιριστής, είμαι άνθρωπος. Αλλά ήθελα επίσης να κάνω μια συμβολική κίνηση και να αφιερώσω μια σκέψη σε όλους τους μετανάστες που έχουν χάσει τη ζωή τους, αλλά και σε εκείνους που ζουν υπό πολύ δύσκολες συνθήκες.

Δεν ήταν εύκολο να βρεθώ σε αυτή τη θέση. Ήταν δύσκολο, γιατί ο κόσμος μπορεί να νομίζει ότι είμαι εναντίον των ανθρώπων της Θέουτα. Όμως όχι, σε καμία περίπτωση. Δεν έχω τίποτα εναντίον τους και έχουν 100% την υποστήριξη και τις σκέψεις μου.

Αλλά ήθελα επίσης να αφιερώσω μια σκέψη σε όλους όσοι υποφέρουν, γιατί στο τέλος της ημέρας είμαι άνθρωπος και δεν θέλω να βάζω τον πόνο ενός ανθρώπου πάνω από τον πόνο κάποιου άλλου.

Υπάρχουν άνθρωποι που υποφέρουν και με στενοχωρεί βαθιά να βλέπω κάτι τέτοιο στον κόσμο. Είμαι ένας άνθρωπος που θέλει το καλύτερο για τον κόσμο στον οποίο ζούμε. Θέλω να στείλω ένα μήνυμα θετικότητας και ειρήνης και ελπίζω αυτή η κατάσταση να επιλυθεί σύντομα» απάντησε χαρακτηριστικά στην «AS».