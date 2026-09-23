Αγκίρε: Γιατί όλο το ίντερνετ περιμένει το Μπαρτσελόνα-Βαλένθια
Το κακό ξεκίνημα της Βαλένθια σε ένα ακόμα πρωτάθλημα έφερε την απομάκρυνση του Κάρλος Κορμπεράν, με τον Χαβιέρ Αγκίρε να επιστρέφει στη La Liga προκειμένου να επαναφέρει τις Νυχτερίδες στον ίσιο δρόμο.
Ο άλλοτε προπονητής των Οσασούνα, Ατλέτικο Μαδρίτης, Σαραγόσα, Εσπανιόλ, Λεγανές και Μαγιόρκα προέρχεται από το τέλος της τρίτης του θητείας στην εθνική ομάδα του Μεξικού, την οποία καθοδήγησε στους «16» του πρόσφατου Παγκοσμίου Κυπέλλου, εκεί όπου αποκλείστηκε από την Αγγλία.
Στο ματς αυτό, είχε καταγραφεί ένα ξεκαρδιστικό περιστατικό, το οποίο έχει φέρει... παροξυσμό στο ίντερνετ από τη στιγμή που έγινε γνωστό το ενδιαφέρον των Βαλενθιάνων για τον έμπειρο τεχνικό. Βλέπετε, κατά τη διάρκεια hydration break, ο Αγκίρε είχε ζητήσει τη φανέλα του Τζουντ Μπέλιγχαμ, πριν βρεθεί κοντά στον Άντονι Γκόρντον και τον φωνάξει, λέγοντάς του «άντε γ@@@» στη συνέχεια!
Ο 67χρονος προπονητής είχε ξεσπάσει άμεσα σε γέλια, με τον Άγγλο επιθετικό να δέχεται καλοπροαίρετα το... φιλικό μπινελίκι και άπαντες πλέον να περιμένουν τη νέα συνάντηση των δύο πρωταγωνιστών του σκηνικού, όταν η Μπάρτσα θα φιλοξενήσει τη Βαλένθια στις 31 Ιανουαρίου...
Gordon's going to make Aguirre wish he hadn't done this 😭pic.twitter.com/2uQ7CCBAzn https://t.co/QXHIMUALr9— Robin Bairner (@RBairner) September 23, 2026
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