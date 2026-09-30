Η διαδρομή του Νταβίντ Φουστέρ στη Βαλένθια και τη Βιγιαρεάλ, η δουλειά δίπλα στα ανερχόμενα αστέρια και η ισπανική τεχνογνωσία που φέρνει ξανά στον Ολυμπιακό.

Αν κάποιος στην Ισπανία ακούσει σήμερα το όνομα του Νταβίντ Φουστέρ, δεν θα τον συνδέσει μόνο με τον ποδοσφαιριστή που έζησε έξι επιτυχημένα χρόνια στον Ολυμπιακό. Τα τελευταία χρόνια ο Ισπανός έχτισε ένα δεύτερο ποδοσφαιρικό προφίλ, αυτή τη φορά έξω από τις τέσσερις γραμμές. Και αυτό το προφίλ είναι που κάνει ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα την επιστροφή του στον Πειραιά.

Ο Φουστέρ δεν έγινε απλώς ένας ακόμη άνθρωπος του scouting. Στη Βαλένθια μπήκε στις αρχές του 2020, μετά από πρόταση του τεχνικού διευθυντή της Ακαδημίας, Μάρκο Οτέρο. Η θέση που ανέλαβε ήταν «Head of Talent Management». Τί σημαίνει ο συγκεκριμένος τίτλος; Πρόκειται για έναν ρόλο που, όπως εξηγούσε ο ίδιος σε συνέντευξή του στο επίσημο κανάλι της Βαλένθια, δεν ήταν τότε ιδιαίτερα συνηθισμένος στην Ισπανία, αλλά υπήρχε ήδη σε ευρωπαϊκούς συλλόγους.

Τι έκανε στην πράξη; Δεν καθόταν απλώς να βλέπει αγώνες για να προτείνει μεταγραφές. Η δουλειά του ήταν να βρίσκεται πολύ κοντά στους νεαρούς ποδοσφαιριστές της Ακαδημίας, να αναλύει τα δυνατά τους σημεία, να εντοπίζει αυτά που χρειάζονταν βελτίωση και να σχεδιάζει μαζί με το προπονητικό επιτελείο εξατομικευμένη δουλειά. Ο ίδιος περιέγραφε τον ρόλο ως μια διαδικασία που βοηθά τον ποδοσφαιριστή να κάνει το βήμα από το ταλέντο στο επαγγελματικό επίπεδο. Και εδώ ακριβώς βρίσκεται η ουσία.

Ο Φουστέρ βρέθηκε σε μια Ακαδημία η οποία εκείνη την περίοδο είχε τεράστια παραγωγή ποδοσφαιριστών. Η Βαλένθια είχε καταταχθεί από το CIES Football Observatory μεταξύ των κορυφαίων ακαδημιών της Ευρώπης, ενώ το 2022 βρισκόταν στην έκτη θέση της σχετικής κατάταξης. Την ίδια περίοδο, έξι παίκτες της Ακαδημίας έκαναν το επίσημο ντεμπούτο τους με την πρώτη ομάδα. Επρόκειτο για τους Σέσαρ Ταρέγα, Κριστιάν Μοσκέρα, Ρουμπέν Ιράνθο, Χάβι Γκέρα, Γέγιου Σαντιάγο και Μάριο Ντομίνγκες. Ο Φουστέρ ήταν ο άνθρωπος του «Talent Management» που είχε ως αποστολή να τους βοηθήσει να είναι έτοιμοι όταν ερχόταν η ευκαιρία.

Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να πιστωθεί προσωπικά την ανάδειξη κάποιου συγκεκριμένου παίκτη. Και στην Ισπανία η διάκριση αυτή έχει σημασία. Η δουλειά του ήταν μέρος μιας ολόκληρης δομής. Όμως η παρουσία του μέσα σε αυτή τη διαδικασία δείχνει τι είδους τεχνογνωσία απέκτησε.

Υπάρχει και ένα ακόμη στοιχείο που για τον Ολυμπιακό έχει ξεχωριστή αξία: η σχέση του με την Ελλάδα δεν κόπηκε ποτέ.

Στη Βαλένθια είχε υπό την ευθύνη του και την παρακολούθηση των «Valencia Soccer Academies» σε Ελλάδα και Κύπρο. Ο ίδιος μιλούσε με ιδιαίτερα θετικά λόγια για τη δουλειά που γινόταν στη χώρα μας και εξηγούσε ότι οι ακαδημίες επισκέπτονταν την Ισπανία, οι συντονιστές εκπαιδεύονταν πάνω στη μεθοδολογία της Βαλένθια και υπήρχε η δυνατότητα νεαροί ποδοσφαιριστές από την Ελλάδα να αγωνιστούν απέναντι στις ομάδες της Ακαδημίας.

Με άλλα λόγια, ο Φουστέρ είχε ήδη αρχίσει να λειτουργεί ως γέφυρα ανάμεσα στην ισπανική ποδοσφαιρική εκπαίδευση και την Ελλάδα.



Και μετά ήρθε η Βιγιαρεάλ. Το καλοκαίρι του 2023 ο Φουστέρ μπήκε στο τεχνικό επιτελείο της πρώτης ομάδας της Βιγιαρεάλ. Ισπανικά δημοσιεύματα τον περιέγραψαν ως τεχνικό βοηθό, με το κλαμπ να τον προσθέτει στο σταφ μαζί με τον Τζέιμι Παθ και τον αναλυτή Πέπε Αλκαΐδε.

Και δεν μιλάμε θεωρητικά. Ο Φουστέρ εμφανίζεται καταγεγραμμένος στο επιτελείο της Βιγιαρεάλ σε αγώνες της La Liga απέναντι σε Μπαρτσελόνα, Ρεάλ Μαδρίτης, Οσασούνα και άλλους αντιπάλους.

Το ακόμη πιο ενδιαφέρον είναι ότι η πρόσληψή του στη Βιγιαρεάλ δεν έγινε τυχαία. Η ισπανική πλευρά ήθελε να ενισχύσει το τεχνικό επιτελείο με ανθρώπους που μπορούσαν να προσθέσουν γνώση και ανάλυση στο καθημερινό πρόγραμμα της πρώτης ομάδας. Ο ίδιος ο Κίκε Σετιέν είχε μιλήσει θετικά για τη δουλειά που γινόταν από το ενισχυμένο σταφ, ασχέτως αν πρόλαβε να δουλέψει με τον Φουστέρ λίγους μήνες. Επίσης και ο Μαρθελίνο τον έχει σε τεράστια εκτίμηση. Δεν μιλάμε καν για την γνωριμία του με τον Αντόνιο Κορδόν, ο οποίος από το 2023 ήθελε να τον φέρει στην Ελλάδα.

Άρα, όταν ο Ολυμπιακός φέρνει πίσω τον Φουστέρ, δεν επιστρέφει απλώς έναν παλιό αγαπημένο παίκτη. Επιστρέφει έναν άνθρωπο που τα τελευταία έξι χρόνια περίπου είδε το ποδόσφαιρο από την άλλη πλευρά. Συγκεκριμένα, το είδε πρώτα μέσα από την ανάπτυξη ταλέντων στη Βαλένθια και στη συνέχεια μέσα από το καθημερινό περιβάλλον μιας ομάδας La Liga στη Βιγιαρεάλ.

Και αυτή η διαδρομή έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί ο Φουστέρ έχει πλέον βιώσει και τα δύο στάδια. Και το πώς εντοπίζεις και εξελίσσεις έναν ποδοσφαιριστή, αλλά και το πώς τον προετοιμάζεις για να σταθεί στο υψηλότερο επίπεδο.

Δεν είναι λοιπόν ακριβώς «σκάουτ». Η λέξη «σκάουτ» είναι πολύ απλή για να περιγράψει τα όσα έκανε στη Βαλένθια. Είναι κάτι πιο σύνθετο. Είναι άνθρωπος της ανάπτυξης ποδοσφαιριστών, της αξιολόγησης, της καθημερινής παρακολούθησης και της μετάβασης από την Ακαδημία στην πρώτη ομάδα.

Και στην περίπτωση του Ολυμπιακού, ίσως το πιο ενδιαφέρον κομμάτι είναι ότι επιστρέφει στον σύλλογο όπου έζησε τα καλύτερα χρόνια της καριέρας του έχοντας πλέον αποκτήσει ισπανική τεχνογνωσία πάνω ακριβώς στο κομμάτι που ο Πειραιάς θέλει να ενισχύσει. Το να παίρνει δηλαδή ταλέντα και να τα κάνει ποδοσφαιριστές πρώτης γραμμής.