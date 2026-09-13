Ο Κάρλος Κορμπεράν πλήρωσε το μάρμαρο για το αποκαρδιωτικό ξεκίνημα της Βαλένθια στη φετινή La Liga και απομακρύνθηκε από την τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της Βαλένθια αποτελεί και με τη βούλα ο Κάρλος Κορμπεράν. Ο πρώην προπονητής του Ολυμπιακού πλήρωσε τα σπασμένα για το κάκιστο ξεκίνημα των Νυχτερίδων στη La Liga, οι οποίες βρίσκονται στην τελευταία θέση της βαθμολογίας με συγκομιδή μόλις ενός βαθμού μετά από πέντε αγωνιστικές.

Ο Ισπανός προπονητής μετρούσε τέσσερις σερί ήττες στην πλάτη του και η τελευταία «σφαλιάρα» από τη Σεβίλλη του Οδυσσέα Βλαχοδήμου αποτέλεσε τη σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι για τη διοίκηση της ομάδας.

Θεωρώντας πως δεν υπάρχει φως στο τούνελ, η Βαλένθια προχώρησε στην απομάκρυνση του Κορμπεράν από την τεχνική ηγεσία, ενώ παρελθόν αποτελεί και ο CEO του κλαμπ, Ρον Γκουρλέι, με παρελθόν σε αντίστοιχες θέσεις σε Τσέλσι, Ρέντινγκ και Γουέστ Μπρομ.

Ο Κορμπεράν ανέλαβε τα ηνία της Βαλένθια τον Δεκέμβριο του 2024 ως διάδοχος του Ρούμπεν Μπαράχα στο «Μεστάγια» και κατάφερε να την οδηγήσει στη σωτηρία, αφού την την τερμάτισε στην 12η θέση της La Liga. Η προηγούμενη σεζόν μάλιστα ολοκληρώθηκε με ακόμα καλύτερο τρόπο και με τερματισμό στην 9η θέση, όμως το αποκαρδιωτικό φετινό ξεκίνημα τον οδήγησε στην πόρτα της εξόδου.