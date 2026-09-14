Η Ρεάλ Μαδρίτης ετοιμάζεται για το εκτός έδρας ματς με την Έλτσε (15/9, 22:30) και ο Ζοσέ Μουρίνιο ήταν απολαυστικός στη συνέντευξη Τύπου.

Όταν ο Ζοσέ Μουρίνιο έχει κέφια, τότε οι δημοσιογράφοι καταλαβαίνουν πως θα βγάλουν... κάτι καλό από τις εκάστοτε δηλώσεις του, πράγμα που έγινε και πριν το παιχνίδι της Ρεάλ Μαδρίτης με την Έλτσε (15/9, 22:30) για την 6η αγωνιστική της La Liga.

Στο πλαίσιο της καθιερωμένης συνέντευξης Τύπου, ο Πορτογάλος δεν θέλησε να σχολιάσει τις δηλώσεις του Λαμίν Γιαμάλ, ότι πρέπει εκείνος (σσ ο άσος της Μπαρτσελόνα) να πάρει τη φετινή Χρυσή Μπάλα, όμως χάρισε δυο σπουδαίες ατάκες.

Όταν ρωτήθηκε για το ποιο είναι το πιο δύσκολο πράγμα όταν η ομάδα του έχει τρία παιχνίδια σε μια εβδομάδα, απάντησε πως το δύσκολο είναι που ο ίδιος έχει 6 συνεντεύξεις να δώσει, λέγοντας χαρακτηριστικά στους ρεπόρτερ πως τον έχουν κουράσει και τους έχει κουράσει και αυτός.

Κλείνοντας, αστειευόμενος ανέφερε πως δεν έχουν πλέον τι ερώτηση να του κάνουν και πριν αποχωρήση είπε με χιούμορ «Καμία ερώτηση για τα πέναλτι; Παράξενο».

«Έξι συνεντεύξεις Τύπου μέσα σε μία εβδομάδα. Σε άλλες χώρες, θα μου επέτρεπαν να παραλείψω μία, να μην είμαι εδώ σήμερα ή αύριο μετά τον αγώνα. Έχω κουραστεί μαζί σας, έχετε κουραστεί κι εσείς μαζί μου, αλλά είμαστε εδώ, γιατί αυτή είναι η δουλειά μας.

Το ίδιο ισχύει και για τους παίκτες. Οι παίκτες είναι κουρασμένοι, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε. Και η Έλτσε έπαιξε το Σάββατο, όπως κι εμείς. Πλησιάζουμε στο τέλος. Αν μου πείτε ότι την επόμενη εβδομάδα μπορούμε να παραλείψουμε μία από τις έξι, θα φέρω και σνακ (γέλια). Ούτε μία ερώτηση για τα πέναλτι; Παράξενο, έτσι δεν είναι»;