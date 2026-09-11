Μουρίνιο: «Δεν χρειάστηκε να κάνω τον ειρηνοποιό με Τσουαμενί - Βαλβέρδε, τα βρήκαν από μόνοι τους»

Ο Ζοσέ Μουρίνιο χαρακτήρισε καλούς φίλους του Φεντερίκο Βαλβέρδε και Ορελιέν Τσουαμενί, οι οποίοι είχαν πιαστεί στα χέρια στα αποδυτήρια της Ρεάλ την προηγούμενη σεζόν.

Τουλάχιστον εκρηκτική θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η ατμόσφαιρα στα αποδυτήρια της Ρεάλ Μαδρίτης την περσινή περίοδο, με αποκορύφωμα το σκηνικό μεταξύ Φεντερίκο Βαλβέρδε και Ορελιέν Τσουαμενί που πιάστηκαν στα χέρια κατά τη διάρκεια μιας προπόνησης.

Το μεταξύ τους περιστατικό επικράτησε ως η αντιπροσωπευτική εικόνα για την κατάσταση μέσα στο κλαμπ, με τη διοίκηση τελικά να επιλέγει έναν.... θηριοδαμαστή στο πρόσωπο του Ζοσέ Μουρίνιο για να βάλει τάξη εντός της ομάδας.

Σύμφωνα πάντως με τον Πορτογάλο, η δική του συμμετοχή στη γαλήνη των αποδυτηρίων ήταν αμυδρή. Αν και παραδέχθηκε πως στην αρχή είχε το νου στις προπονήσεις για να δράσει πυροσβεστικά σε περίπτωση που η κατάσταση ξεφύγει, ο Μουρίνιο παραδέχθηκε πως Βαλβέρδε και Τσουαμενί τα βρήκαν από μόνοι τους, χωρίς να χρειαστεί η δική του συνδρομή.

«Κοιτάξτε, εγώ δεν έχω κάνει τίποτα. Τα έχουν κάνει όλα μόνοι τους. Η αλληλεγγύη που υπάρχει σήμερα μέσα στην ομάδα, η φιλία, ο τρόπος με τον οποίο συνεργάζονται, η απογοήτευση όταν βγαίνουν από το παιχνίδι επειδή κανείς δεν θέλει να αντικατασταθεί, αλλά παρ’ όλα αυτά στηρίζουν τους συμπαίκτες τους, ο παίκτης που μπαίνει στο τελευταίο λεπτό… Η ομάδα είναι φανταστική.

«Αν δεν γνώριζα τίποτα, αν έμπαινα στα αποδυτήρια χωρίς να γνωρίζω τίποτα για την κατάσταση, θα νόμιζα ότι είναι πολύ καλοί φίλοι. Όταν επέστρεψαν από το Παγκόσμιο Κύπελλο, προφανώς παρακολουθούσα την κατάσταση για να δω αν χρειαζόταν να παρέμβω ως ειρηνοποιός, αλλά δεν χρειάστηκε να κάνω απολύτως τίποτα» τόνισε στη συνέντευξη Τύπου πριν από το ματς με τη Ράγιο Βαγιεκάνο.