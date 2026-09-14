Η σπόντα της συζύγου του Αντεγιέμι προς την Ρεάλ Μαδρίτης και τον Ντιομαντέ

H σύζυγος του Καρίμ Αντεγιέμι, Λορεντάνα, έριξε, με διακριτικό τρόπο, την... σπόντα της για το κόστος της μεταγραφής του Γιαν Ντιομαντέ στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Καρίμ Αντεγιέμι, με ένα πολύ όμορφο γκολ, σφράγισε τη νίκη για την Μπαρτσελόνα στην χθεσινή (13/09) εκτός έδρας αναμέτρηση κόντρα στη Λεβάντε που έληξε με σκορ 2-4, με την ομάδα του Χάνσι Φλικ να κάνει το 5/5 στη La Liga.

Αυτό ήταν το τρίτο τέρμα που έχει πετύχει ο Γερμανός επιθετικός με τη φανέλα των «Μπλαουγκράνα» και η σύζυγος του επέλεξε να το γιορτάσει με έναν... πρωτότυπο τρόπο.

Αναλυτικότερα, η σύντροφος του νέου μεταγραφικού αποκτήματος της Μπαρτσελόνα, Λορεάντα, βρήκε μία πολύ απλή και ευφάνταστη λύση για να υπενθυμίσει σε όλους πόσο λίγα πλήρωσε ο Ισπανικός σύλλογος για εκείνον, σχολιάζοντας κάτω από την τελευταία του ανάρτηση τις λέξεις «140 εκατομμύρια».

Από μόνο του, αυτό δεν σημαίνει πολλά. Στο πλαίσιο της καλοκαιρινής μεταγραφικής αγοράς, όμως, καταλαβαίνει κανείς εύκολα το «καρφί». Συγκεκριμένα, ο Γιαν Ντιομαντέ εντάχθηκε στη Ρεάλ Μαδρίτης από τη Λειψία σε μια συμφωνία ύψους 125 εκατομμυρίων ευρώ προκαταβολικά, συν άλλα 15 εκατομμύρια ευρώ σε μπόνους επίτευξης στόχων.

Εάν καλυφθούν όλα τα μπόνους, το συνολικό κόστος της μεταγραφής του Ιβοριανού επιθετικού θα φτάσει τα 140 εκατομμύρια ευρώ, καθιστώντας τον την πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία των «μερένχες».

Ο Αντεγιέμι, εν τω μεταξύ, έφτασε στην Βαρκελώνη σε πολύ διαφορετική τιμή, με τους Καταλανούς να πληρώνουν 22 εκατομμύρια ευρώ για τον 24χρόνο διεθνή, συν άλλα 7 εκατομμύρια διαθέσιμα σε μπόνους.

Μέχρι στιγμής και οι δύο παίκτες έχουν έξι συμμετοχές με τις ομάδες τους, με τον Αντεγιέμι να έχει βρει τρεις φορές δίχτυα και να έχει μοιράσει και μία ασίστ, τη στιγμή που ο Ντιομαντέ παραμένει «άσφαιρος», τόσο στο εγχώριο πρωτάθλημα, όσο και στο Champions League.