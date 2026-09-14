Γιαμάλ: «Σπουδαίοι οι Μέσι, Μαραντόνα, Ρονάλντο, αλλά δεν κέρδισαν όσα εγώ στην ηλικία μου»
Έχει πίστη στον εαυτό του και δεν τον κρύβει ο Λαμίν Γιαμάλ! Αφού ξεκαθάρισε πως θεωρεί πως η Χρυσή Μπάλα για το 2026 θα πρέπει να παιχτεί μεταξύ εκείνου και του Κιλιάν Μπαπέ, στη συνέχεια μίλησε και για όσα έχει καταφέρει στην καριέρα του σε τόσο νεαρή ηλικία.
Πέρα από τα πρωταθλήματα με τη Μπαρτσελόνα άλλωστε, ο 19χρονος έχει πλέον κατακτήσει ένα Euro κι ένα Μουντιάλ με τα χρώματα της εθνικής Ισπανίας και το καλοκαίρι βρέθηκε με τη Ρόχα στην κορυφή του κόσμου. Σε πρόσφατες δηλώσεις του, ο Γιαμάλ τόνισε πως Μέσι, Ρονάλντο και Μαραντόνα δεν είχαν κατακτήσει όσα εκείνος σε τόσο νεαρή ηλικία, αν και ξεκαθάρισε πως έχει μπόλικη δίψα για ακόμα περισσότερα.
🚨 Lamine Yamal: “There are great players like Messi, Cristiano and Maradona… but I think it’s NEVER happened before that someone has won so much at such an early age”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 14, 2026
“There was Pelé, but in recent times… never, I think”.
“People have this mindset that because I’ve won,… pic.twitter.com/rwAx1hzva2
«Υπάρχουν σπουδαίοι παίκτες, όπως ο Μέσι, ο Ρονάλντο, ο Μαραντόνα, αλλά νομίζω όταν κανένας στο παρελθόν δεν έχει κατακτήσει τόσα πολλά σε τόσο νεαρή ηλικία. Υπήρχε ο Πελέ, αλλά στη σύγχρονη εποχή κανένας. Πολλοί νομίζουν ότι επειδή έχω κατακτήσει πολλά, ίσως χαλαρώσω κάποια στιγμή στην καριέρα μου. Η απάντηση σε αυτό είναι όχι! Ξέρω ότι έχω ακόμα χίλια πράγματα να κάνω για να μείνω στην ιστορία» τόνισε αρχικά.
Σε ερώτηση από το «Movistar» παράλληλα για το πως νιώθει με την απόδοσή του στο Παγκόσμιο Κύπελλο, συμπλήρωσε πως δεν έμεινε πλήρως ικανοποιημένος για τα... δικά του επίπεδα. «Για οποιονδήποτε άλλον παίκτη, θα σήμαινε πως έκανε ένα εκπληκτικό Παγκόσμιο Κύπελλο. Όχι όμως για μένα. Περιμένω να έρθει το επόμενο» απάντησε συγκεκριμένα.
🚨 Lamine Yamal: “For any another player, with my performance it would have been a great World Cup… NOT for me”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 14, 2026
“I wasn’t happy with how I played”, told Movistar.
“I really want the World Cup one to come”. pic.twitter.com/1kifP9Wjp5
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