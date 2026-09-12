Η Μπαρτσελόνα ετοιμάζεται για το εκτός έδρας ματς με τη Λεβάντε (13/9) και ο Λαμίν Γιαμάλ ήταν κεφάτος σε πρόσφατη προπόνηση.

Με στόχο το 5/5 στη φετινή La Liga και με μπροστάρηδες τους Ραφίνια και Γιαμάλ, η Μπαρτσελόνα φιλοξενείται το απόγευμα της Κυριακής (13/9, 17:15) από τη Λεβάντε.

Οι Καταλανοί έχουν κάνει τρομερή εκκίνηση στη σεζόν με 5 νίκες σε ισάριθμα ματς, στα τέσσερα εκ των οποίων έχουν... κεράσει με πεντάρα τον εκάστοτε αντίπαλό τους. Εξίσου εντυπωσιακό είναι και το ξεκίνημα του 19χρονου σταρ, που έχει πέντε γκολ και δυο ασίστ, έχοντας αγωνιστεί σε όλα τα ματς των Καταλανών.

Πρόσφατα σκόραρε δις στο 5-1 επί της Φέγενορντ για το Champions League, με το ένα γκολ μάλιστα να είναι πανέμορφο, μέσω απευθείας εκτέλεσης φάουλ. Ανάλογης ομορφιάς ήταν και ένα τέρμα που σημείωσε σε πρόσφατη προπόνηση της ομάδας του Φλικ.

Ο Γιαμάλ πήρε την μπάλα, πέρασε σαν... σταματημένους τους συμπαίκτες (εν προκειμένω αντιπάλους) του και με ωραίο τακουνάκι την έστειλε σε δίχτυα, αφήνοντας άπαντες με το στόμα ανοικτό.