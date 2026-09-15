Ρόδρι: «Το να πεις όχι στη Ρεάλ Μαδρίτης δεν είναι ποτέ απλό»

Ένα από τα μεταγραφικά σίριαλ που μονοπώλησε το ενδιαφέρον ήταν αυτό του Ρόδρι, ο οποίος βρέθηκε μια ανάσα από τη Ρεάλ, πριν τελικά υπογράψει στην Μπαρτσελόνα. Σε συνέντευξη του έδωσε απαντήσεις...

Το τρένο της Μπαρτσελόνα καλά κρατεί, με την ομάδα του Χάνσι Φλικ να έχει το 5/5 και ένα από τα πρόσωπα της να συζητείται ουκ ολίγο. Ο λόγος για τον Ρόδρι που μίλησε ανοιχτά για όλα όσα τον έκαναν να μετακομίσει στην Ισπανία ξανά για λογαριασμό της Μπαρτσελόνα, παρά το έντονο ενδιαφέρον της Ρεάλ.

Αν και όλα έδειχναν ότι θα τον βλέπαμε με τη φανέλα της Ρεάλ μετά το Μουντιάλ 2026, ο 30χρονος χαφ κάτοχος της Χρύσης Μπάλας αποκάλυψε σε συνέντευξη του ποιος ήταν ο λόγος που επέλεξε τους Μπλαουγκράνα.

Ο Ισπανός μέσος σε συνέντευξη του στη «Mundo Deportivo» παραδέχθηκε πως χρειάστηκε χρόνο μέχρι να καταλήξει, καθώς η προοπτική των Μερένχες ήταν ιδιαίτερα δελεαστική: «Δεν ήταν εύκολη απόφαση. Το να πεις όχι στη Ρεάλ Μαδρίτης δεν είναι ποτέ απλό, ειδικά μετά την εξαιρετική υποδοχή που μου επεφύλαξαν. Ο Ζοσέ Μουρίνιο εξέφρασε ξεκάθαρα την επιθυμία του να με δει στην ομάδα του και μου είπε τί θα μπορούσα να προσφέρω. Η επικοινωνία ήταν πολύ θετική. Πήρα την απόφασή μου για αθλητικούς λόγους, με βάση αυτό που με παρακίνησε περισσότερο και την πεποίθησή μου ότι εδώ θα μπορούσα να προοδεύσω και να ευδοκιμήσω περισσότερο ως παίκτης».

Ωστόσο, όπως εξήγησε, στην τελική του απόφαση έπαιξε σημαντικό ρόλο η προσέγγιση που είχε από τον Ντέκο και τον Χάνσι Φλικ: «Η ηγεσία του Ντέκο και του Φλικ έκανε τη διαφορά. Σε καμία περίπτωση δεν μου άσκησαν πίεση. Όλοι εξέφρασαν την επιθυμία τους να με ενσωματώσουν στην ομάδα, να συνεργασθούν μαζί μου και να δουν τι θα μπορούσα να προσφέρω. Εκτίμησα πραγματικά την προσέγγισή τους και την έλλειψη άγχους. Ηθελα μια ζεστή και οικογενειακή ατμόσφαιρα. Δεν είχε να κάνει κυρίως με το να με πείσουν με στατιστικά στοιχεία, όχι. Ήταν περισσότερο για το ποδόσφαιρο. Πάντα βασίζομαι στις αποφάσεις μου στην αθλητική αξία, στο πού πιστεύω ότι μπορώ να κερδίσω, να είμαι χαρούμενος και, πάνω απ' όλα, να εξελιχθώ ως παίκτης. Γι' αυτό επέλεξα την Μπάρτσα».



