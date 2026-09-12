Μπαπέ: «Κανείς δεν ήταν καλύτερος από εμένα πέρυσι»

Ο Κιλιάν Μπαπέ παραχώρησε συνέντευξη στη L'Equipe και μεταξύ άλλων ανέφερε πως κανείς δεν ήταν καλύτερος από εκείνον την περασμένη σεζόν.

Ο Κιλιάν Μπαπέ έχει αρχίσει τη νέα σεζόν (2026-2027) ακριβώς όπως τελείωσε την προηγούμενη, δηλαδή με... σπασμένα φρένα, σε αυτό το νέο ξεκίνημα της Ρεάλ Μαδρίτης με τον Ζοσέ Μουρίνιο στην άκρη του πάγκου.

Στα 27 του χρόνια ο Γάλλος στράικερ μετράει ήδη 5 γκολ σε ισάριθμες αναμετρήσεις σε πρωτάθλημα και Champions League με τη «βασίλισσα», δείχνοντας από νωρίς τις προθέσεις του να την οδηγήσει στην κορυφή. Μια κορυφή που μπορεί να έρθει και σε ατομικό επίπεδο, αφού είναι εκ των φαβορί για τη Χρυσή Μπάλα.

Στο πλαίσιο αυτό ο Μπαπέ παραχώρησε συνέντευξη στη L'Equipe, απαντώντας σε διάφορα ενδιαφέροντα ερωτήματα, χαρακτηρίζοντας «έξυπνο» τον Μουρίνιο, που του είπε να σκοράρει γκολ. Η viral ατάκα ήρθε αργότερα ωστόσο, όταν αναφέρθηκε στο βραβείο (σσ της Χρυσής Μπάλας), αφού τόνισε πως κανείς δεν είχε καλύτερη σεζόν από εκείνον!

«Έχω την αίσθηση ότι μπορώ να το κερδίσω φέτος. Λένε ότι δεν έχω κατακτήσει ομαδικούς τίτλους, αλλά πρόκειται για ατομικό τρόπαιο. Δεν έχω δει ποτέ να απονέμεται η Χρυσή Μπάλα με ομόφωνη απόφαση, αλλά έχω τα επιχειρήματά μου: το ότι είμαι ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων και το γεγονός ότι, στα 27 μου, είμαι ήδη ο παίκτης με τα περισσότερα γκολ —ξεπερνώντας μάλιστα έναν θρύλο όπως ο Μέσι— στη σημαντικότερη διοργάνωση του αθλήματος.

Μπορώ να καταλάβω όσους έχουν διαφορετική άποψη. Όμως, αν αναλύσεις τον ανταγωνισμό, κανείς δεν είχε καλύτερη σεζόν πέρυσι από εμένα, ενώ μερικές φορές οι ψήφοι πήγαιναν στον καλύτερο παίκτη της καλύτερης ομάδας και όχι απαραίτητα στον καλύτερο παίκτη του κόσμου. Θα ψήφιζα τον εαυτό μου (γέλια).

Πάντα πίστευα ότι η Χρυσή Μπάλα θα έπρεπε να επιβραβεύει ένα διαφορετικό είδος παίκτη, όπως συνέβαινε στην εποχή του Μέσι και του Ρονάλντο. Δεν δίνεται ποτέ σε συνηθισμένους παίκτες, αλλά σε εξαιρετικούς. Και νομίζω ότι φέτος έκανα τα πράγματα διαφορετικά, γι' αυτό και πιστεύω ότι μπορώ να την κερδίσω».