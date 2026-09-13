Η Ρεάλ Μαδρίτης ήταν υπέροχη για ένα ημίχρονο κόντρα στη Ράγιο Βαγιεκάνο και παρά την πτώση μετά την ανάπαυλα επικράτησε 4-1 για να επιστρέψει στις νίκες στη La Liga.

Ένα ημίχρονο αρκούσε στη Ρεάλ Μαδρίτης για να καθαρίσει με 4-1 τη Ράγιο Βαγιεκάνο και να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα μετά την ήττα της προηγούμενης αγωνιστικής στην Ανδαλουσία. Η ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο έπαιξε τρομερή μπάλα για 45 λεπτά και παρά την αισθητή πτώση μετά την ανάπαυλα πήρε τη νίκη με 4-1 για να βρεθεί ξανά στον ίσιο δρόμο.

Μπαλάρα και 3-0 στο ημίχρονο

Κυρίαρχο πρώτο μέρος για τους Μερένγκες, με την ομάδα του Μουρίνιο να πηγαίνει στα αποδυτήρια με ένα πολύ άνετο 3-0. Το πρώτο χτύπημα ήρθε στο 13΄, όταν ο Καρέρας ανατράπηκε στην περιοχή από την Λεχένε και ο Μπαπέ εκτέλεσε εύστοχα το πέναλτι για το 1-0. Τέσσερα λεπτά αργότερα, ο αμυντικός της Βαγιεκάνο έκανε «τσαφ» με τη μπάλα κι έδωσε την ευκαιρία στη Ρεάλ να ορμήξει στην περιοχή, με τον Μπαπέ να συνδυάζεται με τον Καρέρας και τον τελευταίο να πλασάρει στα δίχτυα στο τετ-α-τετ.

Μέσα σε δευτερόλεπτα οι Αουντέρο και Κουρτουά κλήθηκαν να υπερασπιστούν τις εστίες τους σε δυο μακρινές προσπάθειες, προτού η Ρεάλ φτάσει και σε τρίτο γκολ στο 35΄. Σε εκείνο το σημείο ο Βινίσιους έκανε την κούρσα από τα αριστερά και γύρισε τη μπάλα στο ύψος της περιοχής, με τον Μπέλιγχαμ να πλασάρει με τη μία στη γωνία για το 3-0. Στο 45΄ο Μπαπέ άγγιξε το τέταρτο γκολ με μακρινό σουτ που κατέληξε στο κάθετο δοκάρι της εστίας, προτού ο Κουρτουά επέμβει ξανά στην τελευταία φάση του ημιχρόνου για να αποκρούσει εντυπωσιακά έναν «κεραυνό» προς την εστία του.

Πίεση από Βαγιεκάνο και... άλλο ματς

Η εικόνα βέβαια στο β΄μέρος άλλαξε άρδην σε σχέση με το πρώτο. Η Βαγιεκάνο επέστρεψε στο γήπεδο με το μαχαίρι στα δόντια κι ευτύχησε να σκοράρει στο 51΄, όταν έπειτα από λάθος πάσα του Ρούντιγκερ και κακή αντίδραση των Βινίσιους - Καμαβινγκά, ο Καμέγιο βρέθηκε απέναντι από την εστία και μείωσε σε 3-1. Το γκολ έδωσε πνοή στους φιλοξενούμενους που στην συνέχεια τέσταραν σε αρκετές περιπτώσεις τον Κουρτουά με μακρινές προσπάθειες, αλλά ο Βέλγος είχε υψώσει τείχος.

Στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα και με την είσοδο του εξαιρετικού Γκιουλέρ στον αγωνιστικό χώρο, η ομάδα του Μουρίνιο κατάφερε τελικά να ανακτήσει τα ηνία, αλλά ο Αουντέρο με σπουδαίες επεμβάσεις σε Ντάμφρις (77΄) και Μπαπέ (83΄) κράτησε ζωντανή την ομάδα του. Στο 90΄+1΄ωστόσο ο Τούρκος μοίρασε την ασίστ στην αντεπίθεση για τον Μπαπέ, ο οποίος με τρομερό, διαγώνιο σουτ μέσα από την περιοχή διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα.

Ρεάλ Μαδρίτης (Ζοσέ Μουρίνιο): Κουρτουά, Ντάμφρις, Κονατέ, Ρούντιγκερ, Καρέρας, Βαλβέρδε (46΄Καμαβινγκά), Μπερνάρντο Σίλβα (69΄Τσουαμενί), Βινίσιους (89΄Κουκουρέγια), Μπέλιγχαμ, Ντιομαντέ (72΄Γκιουλέρ), Μπαπέ

Ράγιο Βαγιεκάνο (Μπενάτ Σαν Χοσέ): Αουντέρο, Ράσιου, Λεχουένε, Σις, Πεντρόσα (86΄Μπαλιού), Μπουαρέ (67΄Βαλεντίν), Λόπεθ (75΄Σαντίκ), Ντίαθ (67΄Μπελαΐδ), Γκαρθία, Τσιταϊσβίλι, Καμέγιο (75΄Αλεμάο)

Αποτελέσματα La Liga (12/9)

Ρασίνγκ Σανταντέρ - Αλαβές 2-1

Οσασούνα - Εσπανιόλ 0-2

Αθλέτικ Μπιλμπάο - Έλτσε 1-1

Ρεάλ Μαδρίτης - Ράγιο Βαγιεκάνο 4-1