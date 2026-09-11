Κοντά στη Χετάφε παρουσιάζεται ο Ρενάτο Σάντσες σύμφωνα με γαλλικό δημοσίευμα, το οποίο τονίζει πως ο πρώην μέσος του Παναθηναϊκού ετοιμάζει βαλίτσες για Ισπανία.

Ο Ρενάτο Σάντσες επέστρεψε το καλοκαίρι στην Παρί Ζεν Ζερμέν μετά τον δανεισμό του στον Παναθηναϊκό, όμως πολύ σύντομα αποτέλεσε παρελθόν από τη γαλλική πρωτεύουσα.

Οι Παριζιάνοι άλλωστε δεν είχαν κανέναν σκοπό να τον κρατήσουν και προχώρησαν στη λύση της συνεργασίας τους, με τον Πορτογάλο να παίρνει το ελευθέρας για να αναζητήσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Σύμφωνα με το «Foot Mercato», ο 29χρονος έχει δώσει την προτίμησή του στη Χετάφε για να συνεχίσει την καριέρα του και βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις ώστε να μετακομίσει σύντομα στην Ισπανία.

Εφόσον οι επαφές καρποφορήσουν, ο Ρενάτο Σάντσες θα επιστρέψει σε ακόμα ένα μεγάλο πρωτάθλημα της Ευρώπης, καθώς στο παρελθόν έχει αγωνιστεί σε Ligue 1, Bundesliga και Serie A.