Ρεάλ Μαδρίτης: Βρήκαν ατάκα του διαιτητή από όταν ήταν δώδεκα ετών
Η Ρεάλ Μαδρίτης υπέστη οδυνηρή, εκτός έδρας ήττα από την Μπέτις, με τους ανθρώπους της Βασίλισσας να βράζουν με τη διαιτησία του Αλεχάντρο Ερνάντεθ Ερνάντεθ. Μάλιστα, στο Real Madrid TV έφτασαν στο μακρινό παρελθόν και βρήκαν αποδείξεις ότι ο Ισπανός ρέφερι είναι οπαδός της Μπαρτσελόνα!
Συγκεκριμένα, εντόπισαν δηλώσεις που είχε κάνει σε εφημερίδα όταν ήταν δώδεκα ετών, με τις οποίες ο Ερνάντεθ Ερνάντεθ αποκάλυπτε πως υποστηρίζει τους Μπλαουγκράνα. Αναμενόμενα, το σχετικό ρεπορτάζ έγινε viral...
🚨 El vídeo de RMTV denunciando que HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ es hincha del Barcelona desde pequeño.— (fan) REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) September 5, 2026
Esto es muy GRAVE, es algo GRAVÍSIMO.
El REAL MADRID no gana ni el 50 % de los partidos con él.
Esto es ADULTERACIÓN DE LA COMPETICIÓN. pic.twitter.com/7XkK8dWE6D
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