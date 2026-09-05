Ρεάλ Μαδρίτης: Βρήκαν ατάκα του διαιτητή από όταν ήταν δώδεκα ετών

Γιάννης Πολιάς
Ρεάλ Μαδρίτης: Βρήκαν ατάκα του διαιτητή από όταν ήταν δώδεκα ετών

bet365

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Στο Real Madrid TV... ανακάλυψαν απόδειξη ότι ο διαιτητής Ερνάντεθ Ερνάντεθ είναι οπαδός της Μπαρτσελόνα, εντοπίζοντας τι είχε πει όταν ήταν δώδεκα ετών.

Η Ρεάλ Μαδρίτης υπέστη οδυνηρή, εκτός έδρας ήττα από την Μπέτις, με τους ανθρώπους της Βασίλισσας να βράζουν με τη διαιτησία του Αλεχάντρο Ερνάντεθ Ερνάντεθ. Μάλιστα, στο Real Madrid TV έφτασαν στο μακρινό παρελθόν και βρήκαν αποδείξεις ότι ο Ισπανός ρέφερι είναι οπαδός της Μπαρτσελόνα!

Συγκεκριμένα, εντόπισαν δηλώσεις που είχε κάνει σε εφημερίδα όταν ήταν δώδεκα ετών, με τις οποίες ο Ερνάντεθ Ερνάντεθ αποκάλυπτε πως υποστηρίζει τους Μπλαουγκράνα. Αναμενόμενα, το σχετικό ρεπορτάζ έγινε viral...

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    LA LIGA Τελευταία Νέα