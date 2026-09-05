Στο Real Madrid TV... ανακάλυψαν απόδειξη ότι ο διαιτητής Ερνάντεθ Ερνάντεθ είναι οπαδός της Μπαρτσελόνα, εντοπίζοντας τι είχε πει όταν ήταν δώδεκα ετών.

Η Ρεάλ Μαδρίτης υπέστη οδυνηρή, εκτός έδρας ήττα από την Μπέτις, με τους ανθρώπους της Βασίλισσας να βράζουν με τη διαιτησία του Αλεχάντρο Ερνάντεθ Ερνάντεθ. Μάλιστα, στο Real Madrid TV έφτασαν στο μακρινό παρελθόν και βρήκαν αποδείξεις ότι ο Ισπανός ρέφερι είναι οπαδός της Μπαρτσελόνα!

Συγκεκριμένα, εντόπισαν δηλώσεις που είχε κάνει σε εφημερίδα όταν ήταν δώδεκα ετών, με τις οποίες ο Ερνάντεθ Ερνάντεθ αποκάλυπτε πως υποστηρίζει τους Μπλαουγκράνα. Αναμενόμενα, το σχετικό ρεπορτάζ έγινε viral...