Η Ρεάλ Μαδρίτης δεν τα κατάφερε απέναντι στη Μπέτις στην Ανδαλουσία και ηττήθηκε με 1-0, με τους φιλοξενούμενους να γνωρίζουν την πρώτη τους ήττα στο φετινό πρωτάθλημα

Η Ρεάλ Μαδρίτης δεν κατάφερε να επιβληθεί της Μπέτις στο «Καρτούχα» και γνώρισε την ήττα με σκορ 1-0, χάρη στο «χρυσό» γκολ του Πάροτ στο 81', με τους φιλοξενούμενους να σημειώνουν την πρώτη τους απώλεια βαθμών για φέτος στη La Liga, έχοντας ρεκόρ 3 νίκες και 1 ήττα μετά από 4 αγωνιστικές.

Οι δύο ομάδες μπήκαν δυναμικά στο γήπεδο, με την Ρεάλ να απείλει πρώτη φορά στο 11' και τον Βάγες να αποκρούει εντυπωσιακά το σουτ του Χάουσεν που πήγαινε στην εστία. Στο 15΄ οι φιλοξενούμενοι απειλούν και πάλι την περιοχή των Ανδαλουσιανών, με το σουτ του Βινίσιους να σταματάει στο αριστερό δοκάρι της Μπέτις. Στο 18' ήταν η σειρά των γηπεδούχων να απειλήσουν, με τον Άντονι να σουτάρει από απόσταση και τον Τιμπό Κουρτουά να το σταματάει εύκολα. Τρία λεπτά αργότερα μία κοντινή πάσα βρίσκει τον Ερναντέζ, ο οποίος έφτασε πολύ κοντά στο να ανοίξει το σκορ, όμως ο Βέλγος κίπερ ήταν και πάλι εκεί για να κρατήσει ανέπαφη την εστία του.

Η μεγαλύτερη ευκαιρία για την ομάδα του Μουρίνιο ήρθε στο 43', με τα δύο σουτ του Μπαπέ να κόβονται ωραία στην περιοχή από Νάταν και Μπάρτρα αντίστοιχα. Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους η «βασίλισσα» προσπάθησε δις να ανόιξει το σκορ, αλλά δεν τα κατάφερε, με τον Βάγες να δηλώνει «παρών» σε κάθε φάση και τις δύο ομάδες να πηγαίνουν ισόπαλες στα αποδυτήρια.

Οι δύο ομάδες μπήκαν κάπως νευρικά στο δεύτερο μέρος, χωρίς να σημειώνεται κάποια σπουδαία φάση στο πρώτο εικοσάλεπτο. Στο 68' ο Μπαπέ μπήκε στα καρέ της Μπέτις, όμως έστειλε την μπάλα κατευθείαν στην αγκαλιά του Ισπανού κίπερ. Στο 73 ο Τρόι Πάροτ που είχε περάσει αλλαγή μόλις 4 λεπτά πριν έφτασε πολύ κοντά στο να ανόξει το σκορ, όμως το σουτ του «γκέλαρε» στο πάνω δοκάρι της εστίας του Κουρτουά και βγήκε άουτ.

Στο 81' ο Ιρλανδός επιθετικός τιμώρησε την άμυνα των «μερένχες» και με ένα σουτ εξ΄επαφής έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και έγραψε το τελικό 1-0. Ο Εσπί στο 89' ισοφάρισε και φαινόταν πως θα σώσει την παρτίδα για τη Ρεάλ, όμως το γκολ ακυρώθηκε από το VAR για offside. Στο 90+3 οι Μαδριλένοι κέρδισαν πέναλτι με τον ηρωικό Βάγες να λέει για ακόμη μία φορά «όχι» και να αποκρούει την προσπάθεια του Μπαπε.

Μπέτις (Πελεγκρίνι): Βάγες, Μπελερίν, Γιορέντε (39' Μπαρτρά), Νατάν, Γκαρθία, Μπερνάλ (69' Ντεόσα), Ρόκα, Αντονι (77' Ρικέλμε), Ίσκο (60' Φιντάλγκο), Φορνάλς, Ερνάντεζ (69' Πάροτ)

Ρεάλ Μαδρίτης (Μουρίνιο): Κουρτουά, Ντάμφρις (64' Αλεξάντερ-Αρνολντ), Κονατέ, Χάουσεν, Κουκουρέγια, Βαλβέρδε (82' Εσπί), Καμαβινγκά (64' Σίλβα), Γκιουλέρ (64' Ντιομαντέ), Μπέλιγχαμ, Βινίσιους, Μπαπέ