Σπουδαία νίκη, 3-0, ενάντια στην Ατλέτικο Μαδρίτης πήρε η Αθλέτικ Μπιλμπάο.

Σάρωσε την Ατλέτικο Μαδρίτης η Αθλέτικ Μπιλμπάο, που επιβλήθηκε 3-0 των Ροχιμπλάνκος εντός έδρας και τους υποχρέωσε στην πρώτη τους φετινή ήττα. Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε χωρίς σκορ, όμως τα πράγματα άλλαξαν άρδην στο δεύτερο.

Στο 46', ο Νίκο Γουίλιαμς άνοιξε το σκορ με κεφαλιά από κοντά, ενώ ένα δίλεπτο αργότερα ο Ναβάρο διπλασίασε τα τέρματα των Βάσκων με τρομερή ενέργεια και τελείωμα μέσα από την περιοχή.

Το κερασάκι στην τούρτα των γηπεδούχων μπήκε στο 90', με τον Σανσέτ να ολοκληρώνει τον θρίαμβο της ομάδας του Έντιν Τέρζιτς με σουτ μέσα από τη μεγάλη περιοχή. Για την Ατλέτικο, πέρασε ως αλλαγή στο 59' ο Άλβαρες, που για μία ακόμη φορά, έγινε στόχος αποδοκιμασιών...