Ο Ντιέγκο Σιμεόνε, σε πρόσφατες δηλώσεις του, ανακοίνωσε την επανένταξη του Χούλιαν Άλβαρες στην Ατλέτικο Μαδρίτης, αρχής γενομένης από τον αγώνα κόντρα στην Αθλέτικ Μπιλμπάο.

Ο Χούλιαν Άλβαρες τελικά παρέμεινε στην Ατλέτικο Μαδρίτης, μετά από ένα καλοκαίρι γεμάτο φήμες πως θα επαίρνε μεταγραφή για τη Μπαρτσελόνα. Κάτι τέτοιο όμως δεν συνέβη, καθώς η διοίκηση των «κολτσονέρος» αρνήθηκε να πουλήσει τον παίκτη στους Καταλανούς και έτσι θα συνεχίσει, τουλάχιστον μέχρι τον Ιανουάριο, την καριέρα του στην Ισπανική πρωτεύουσα.

Μάλιστα ο προπονητής του συλλόγου,, Ντιέγκο Σιμεόνε, στη συνέντευξη Τύπου πριν από την αναμέτρηση της Ατλέτικο με την Αθλέτικ Μπιλμπάο, αναφέρθηκε στον Αργεντίνο επιθετικό, τονίζοντας πως βρίσκεται κανονικά στα πλάνα του και ότι θα επανενταχθεί στην ομάδα, αρχής γενομένης από τον αυριανό αγώνα των ροχιμπλάνκος με τους Βάσκους (05/09, 17:15).

«Ο Χουλιάν Άλβαρες θα είναι στην αποστολή αύριο. Προπονείται καλά και περιμένουμε το καλύτερο από εκείνον, όπως ακριβώς και από όλους τους συμπαίκτες του».

Ο Τσόλο σημείωσε επιπλέον πως είναι πρόθυμος να δώσει μία δεύτερη ευκαιρία στον συμπατριώτη του και ότι ελπίζει το μεταγραφικό... σήριαλ του καλοκαιριού να του έγινε μάθημα.

«Για μένα, η ζωή είναι γεμάτη ευκαιρίες. Και τώρα ο Χουλιάν έχει μια ευκαιρία. Πολλές φορές περνάμε τη ζωή μας κρίνοντας τους άλλους και θα πρέπει να μας απασχολεί περισσότερο το να το κάνουμε λιγότερο και να μαθαίνουμε περισσότερα. Ελπίζω όλο αυτό να αποτέλεσε μια μαθησιακή εμπειρία για εκείνον».

«Ελπίζω να είναι χαρούμενος και, όπως του είπε χθες ο Φούτρε (ο αθλητικός διευθυντής της Ατλέτικο Μαδρίτης), σε ένα πολύ όμορφο βίντεο... να το δείξει σκοράροντας γκολ», συμπλήρωσε ο Αργεντίνος τεχνικός.

🚨🇦🇷 JUST IN - Question: "How can the Julián Alvarez situation be turned around?"



Diego Simeone: "I’m very clear about this: for me, life is full of opportunities. And Julián now has an opportunity.



A lot of the time, we spend our lives judging, and we need to worry about doing… pic.twitter.com/uztIs8bzMP — Atletico Universe (@atletiuniverse) September 4, 2026

Για την ιστορία, το ότι ο Άλβαρες θα παραμείνει στην Ατλέτικο δεν σημαίνει απαραίτητα ότι η ιστορία με τη Μπαρτσελόνα έχει τελειώσει. Αντίθετως, σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ισπανία, οι Μπλαουγκράνα προετοιμάζονται ήδη για μια ακόμη προσπάθεια τον Ιανουάριο, όταν θα ξανά ανοίξει το μεταγραφικό παράθυρο.