Μπέτις - Ρεάλ Μαδρίτης: Ο λόγος που δεν επαναλήφθηκε το πέναλτι του Μπαπέ

Τα ισπανικά ΜΜΕ εξηγούν γιατί ορθώς δεν επαναλήφθηκε το πέναλτι του Μπαπέ, που προκάλεσε χαμό στο Μπέτις - Ρεάλ Μαδρίτης (1-0, 4/9).

Με ήττα 1-0 έφυγε από την Ανδαλουσία η Ρεάλ Μαδρίτης του Ζοσέ Μουρίνιο το βράδυ της Παρασκευής (4/9), βλέποντας την Μπέτις να παίρνει το τρίποντο σε μια αναμέτρηση που αν μη τι άλλο είχε επεισοδιακό φινάλε και έχει προκαλέσει πολλή συζήτηση.

Ο λόγος φυσικά είναι η φάση στις καθυστερήσεις του αγώνα, όταν και ο Βαγιές απέκρουσε το πέναλτι του Κιλιάν Μπαπέ, με τον Μαρκ Μπάρτρα να φαίνεται πως έχει μπει στην μεγάλη περιοχή πριν ο Γάλλος στράικερ ακουμπήσει την μπάλα.

Τα social media έχουν πάρει... φωτιά και σχολιάζουν πως η εκτέλεση θα έπρεπε να επαναληφθεί, ωστόσο και παρότι είναι ξεκάθαρο πως ο Ισπανός μπακ είναι μέσα, η απόφαση VAR και διαιτητή να μην υπάρξει εκ νέου εκτέλεση είναι ορθή.

Όπως εξηγούν τα ισπανικά ΜΜΕ και συγκεκριμένα η Marca, βάσει των κανονισμών της IFAB, ένα πέναλτι εκτελείται ξανά όταν ο ποδοσφαιριστής που μπήκε νωρίτερα μέσα στην μεγάλη περιοχή, πατά στο χορτάρι. Στην εν λόγω περίπτωση, το σώμα του Μπάρτρα ναι μεν φαίνεται (και είναι) εντός, όμως τα πόδια του βρίσκονται στον αέρα, κάτι που έπαιξε καθοριστικό ρόλο, αφού ένα κλάσμα δευτερολέπτου θα αρκούσε ώστε ο Μπαπέ να στήσει ξανά την μπάλα στα 11 βήματα.