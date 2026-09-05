Καυστικός ήταν στις δηλώσεις του ο Ζοσέ Μουρίνιο, μετά την ήττα της Ρεάλ Μαδρίτης από την Μπέτις (1-0) στην Ανδαλουσία.

Την πρώτη του ήττα σε αυτό το δεύτερο πέρασμα από τον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης υπέστη το βράδυ της Παρασκευής (4/9) ο Ζοσέ Μουρίνιο, αφού είδε την ομάδα του να χάνει με 1-0 -στο φινάλε- από την Μπέτις στην Ανδαλουσία.

Το παιχνίδι είχε επεισοδιακό τέλος με γκολ, ακυρωθέν γκολ και χαμένο πέναλτι για τη «βασίλισσα», με όλο τον... κόσμο να περιμένει πως και πως τη συνέντευξη Τύπου του Πορτογάλου τεχνικού. Εκεί, ο Μου δεν έχασε την ευκαιρία να χαρίσει ορισμένες ατάκες.

Αρχικά, τόνισε πως η ομάδα του έκανε εξαιρετική δουλειά και απόρησε για την ήττα, ενώ στη συνέχεια θέλησε να «προστατεύσει» τον διαιτητή, Ερνάντεθ Ερνάντεθ. Ωστόσο, όταν ρωτήθηκε σχετικά, ανέφερε πως δεν μπορεί να καταλάβει γιατί οι γηπεδούχοι δεν δέχθηκαν κάποια κάρτα στο πρώτο μέρος.

Στη συνέχεια και αναφερόμενος σε αυτή που πήρε ο ίδιος (σσ την κάρτα), ο Special One εξήγησε πως σηκώθηκε από τον πάγκο του για να δει τι συνέβαινε με έναν ποδοσφαιριστή της Μπέτις που βρισκόταν στο έδαφος, δίνοντας την viral ατάκα «Νόμιζα πως είναι νεκρός.... ότι θα έρθει ασθενοφόρο» φυσικά με δόση χιούμορ και προκαλώντας το γέλιο των ρεπόρτερ.