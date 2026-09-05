Μπέτις - Ρεάλ Μαδρίτης: Οι ατάκες του Μουρίνιο μετά την πρώτη ήττα
Την πρώτη του ήττα σε αυτό το δεύτερο πέρασμα από τον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης υπέστη το βράδυ της Παρασκευής (4/9) ο Ζοσέ Μουρίνιο, αφού είδε την ομάδα του να χάνει με 1-0 -στο φινάλε- από την Μπέτις στην Ανδαλουσία.
Το παιχνίδι είχε επεισοδιακό τέλος με γκολ, ακυρωθέν γκολ και χαμένο πέναλτι για τη «βασίλισσα», με όλο τον... κόσμο να περιμένει πως και πως τη συνέντευξη Τύπου του Πορτογάλου τεχνικού. Εκεί, ο Μου δεν έχασε την ευκαιρία να χαρίσει ορισμένες ατάκες.
Αρχικά, τόνισε πως η ομάδα του έκανε εξαιρετική δουλειά και απόρησε για την ήττα, ενώ στη συνέχεια θέλησε να «προστατεύσει» τον διαιτητή, Ερνάντεθ Ερνάντεθ. Ωστόσο, όταν ρωτήθηκε σχετικά, ανέφερε πως δεν μπορεί να καταλάβει γιατί οι γηπεδούχοι δεν δέχθηκαν κάποια κάρτα στο πρώτο μέρος.
Στη συνέχεια και αναφερόμενος σε αυτή που πήρε ο ίδιος (σσ την κάρτα), ο Special One εξήγησε πως σηκώθηκε από τον πάγκο του για να δει τι συνέβαινε με έναν ποδοσφαιριστή της Μπέτις που βρισκόταν στο έδαφος, δίνοντας την viral ατάκα «Νόμιζα πως είναι νεκρός.... ότι θα έρθει ασθενοφόρο» φυσικά με δόση χιούμορ και προκαλώντας το γέλιο των ρεπόρτερ.
🚨💥 MOURINHO CARGA CONTRA EL BETIS: “SUS JUGADORES SON MÁS LISTOS QUE LOS DEL REAL MADRID”— Post United (@postunited) September 4, 2026
🗣️ “Por poca cosa intentan condicionar al árbitro. Los nuestros se levantan inmediatamente”
😭 “Uno se cayó delante de mi banquillo y parecía muerto. Pensaba que venía la ambulancia… y… pic.twitter.com/XD1zC7KWDo
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