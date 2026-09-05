Δείτε όλα τα απίθανα που έγιναν στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης ανάμεσα σε Μπέτις και Ρεάλ Μαδρίτης.

Η Μπέτις πήρε τεράστια νίκη ενάντια στη Ρεάλ Μαδρίτης, σε ένα ματς με απίθανο φινάλε και διαδοχικά σοκ για τη Βασίλισσα. Μετά το γκολ του Πάροτ στο 81', ο Εσπί ισοφάρισε με απίθανο γυριστό για τους Μερένγκες, εντούτοις συνελήφθη σε θέση οφσάιντ στο ξεκίνημα της φάσης, με το τέρμα του να ακυρώνεται. Ακολούθως, η Ρεάλ κέρδισε πέναλτι στις καθυστερήσεις όμως ο Βάγιες σταμάτησε τον Μπαπέ, με τον διαιτητή να εξετάζει το ενδεχόμενο να δώσει επανάληψη αλλά να μην το πράττει, με το 1-0 να είναι το τελικό αποτέλεσμα στη Σεβίλλη!