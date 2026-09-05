Μπέτις - Ρεάλ Μαδρίτης: Ο χαμός στο τέλος του αγώνα
Η Μπέτις πήρε τεράστια νίκη ενάντια στη Ρεάλ Μαδρίτης, σε ένα ματς με απίθανο φινάλε και διαδοχικά σοκ για τη Βασίλισσα. Μετά το γκολ του Πάροτ στο 81', ο Εσπί ισοφάρισε με απίθανο γυριστό για τους Μερένγκες, εντούτοις συνελήφθη σε θέση οφσάιντ στο ξεκίνημα της φάσης, με το τέρμα του να ακυρώνεται. Ακολούθως, η Ρεάλ κέρδισε πέναλτι στις καθυστερήσεις όμως ο Βάγιες σταμάτησε τον Μπαπέ, με τον διαιτητή να εξετάζει το ενδεχόμενο να δώσει επανάληψη αλλά να μην το πράττει, με το 1-0 να είναι το τελικό αποτέλεσμα στη Σεβίλλη!
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.