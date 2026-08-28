Με το δεξί ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του ο Ρόδρι με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα και σε δηλώσεις του μετά το ματς τόνισε ότι οι Μπλαουγκράνα είναι ακριβώς αυτό που ήθελε.

Το καλοκαίρι, η υπόθεση του Ρόδρι εξελίχθηκε σε ένα από τα μεγαλύτερα μεταγραφικά σίριαλ. Ο Ισπανός χαφ είχε βρεθεί στο στόχαστρο αρκετών συλλόγων, με τη Ρεάλ Μαδρίτης να.. καραδοκεί . Τελικά, η Μπαρτσελόνα ήταν αυτή που κέρδισε τη μάχη και τον έκανε δικό της, με τον 30χρονο χαφ να πραγματοποιεί πλέον και το ντεμπούτο του με την ομάδα του Χάνσι Φλικ.

Ο κάτοχος της χρυσής μπάλας πραγματοποίησε το πρώτο του παιχνίδι με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα, αφού πέρασε ως αλλαγή στο τελευταίο μισάωρο της αναμέτρησης με την Αθλέτικ Μπιλμπάο και γνώρισε την αποθέωση από τον κόσμο στο «Καμπ Νου».

Ο Ισπανός μέσος δεν έκρυψε τη χαρά του για το ντεμπούτο του, αλλά και για τη νίκη της ομάδας του με 2-0: «Είμαι πολύ χαρούμενος που έπαιξα το πρώτο μου παιχνίδι και φυσικά ικανοποιημένος από τη νίκη. Έχουμε δύο νίκες σε δύο αγώνες και αυτό είναι σημαντικό. Τώρα πρέπει να βρω ρυθμό και να προσαρμοστώ όσο το δυνατόν καλύτερα σε αυτή τη σπουδαία ομάδα. Ήταν τα πρώτα μου λεπτά και έχω πολύ καλά συναισθήματα».

Στην συνέχεια ο Ρόδρι στάθηκε και στο γεγονός πως χρειάζεται χρόνο για να επιστρέψει σταδιακά στην αγωνιστική του κατάσταση: «Ήταν ένα μεγάλο καλοκαίρι, περισσότερο από ό,τι συνήθως. Πρέπει να βρω γρήγορα ρυθμό, καθώς δεν έχω κάνει πολλές προπονήσεις. Αυτά τα λεπτά ήταν πολύ σημαντικά για μένα. Εδώ ήθελα να βρίσκομαι και πλέον είναι ώρα να δουλέψω».

Παράλληλα, ο διεθνής χαφ αναφέρθηκε στις υψηλές απαιτήσεις που υπάρχουν στην Μπαρτσελόνα: «Οι καλύτεροι παίκτες στον κόσμο βρίσκονται εδώ και πρέπει να είμαστε στο ίδιο επίπεδο. Η ομάδα έχει ακόμη πολλά περιθώρια βελτίωσης και θα δουλέψουμε για να γίνουμε καλύτεροι.Το σημαντικό είναι ότι είμαστε όλοι διαφορετικοί και μπορούμε να δώσουμε διαφορετικές λύσεις στον προπονητή. Υπάρχει μεγάλη ποικιλία και αυτό προσφέρει βάθος στην ομάδα».