Ισπανικά ΜΜΕ αναφέρουν πως η Ατλέτικο Μαδρίτης είναι θετική στο να παραχωρήσει τον Χουλιάν Άλβαρες στην Άρσεναλ, σε αντίθεση με τον ίδιο...

Το σίριαλ αναφορικά με το μέλλον του Χουλιάν Άλβαρες καλά κρατεί, με ισπανικά ΜΜΕ να αναφέρουν ότι η Ατλέτικο Μαδρίτης είναι θετική στο να παραχωρήσει τον ποδοσφαιριστή στην Άρσεναλ, εντούτοις ο ίδιος αρνείται!

Ο Αργεντινός θέλει διακαώς να μετακομίσει στη Βαρκελώνη για λογαριασμό της Μπαρτσελόνα, όμως οι Ροχιμπλάνκος δεν προτίθενται να του επιτρέψουν κάτι τέτοιο, με την προοπτική της πώλησής του σε ομάδα εκτός Ισπανίας να φαντάζει πιο προσιτή.

Η δε παρουσία του Βίκτορ Γιόκερες στο Έμιρεϊτς βοηθά την κατάσταση, καθώς ο Σουηδός θα μπορούσε να κάνει το αντίθετο δρομολόγιο για να αντικαταστήσει τον Άλβαρες. Για την ώρα πάντως, ο δευτεραθλητής κόσμου δεν συζητά το ενδεχόμενο επιστροφής στην Αγγλία, έχοντας αγωνιστεί στο παρελθόν στη Μάντσεστερ Σίτι.