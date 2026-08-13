Ατλέτικο και Τότεναμ «σφράγισαν» το deal των 40 εκατομμυρίων για τον Ρομέρο
Η Ατλέτικο Μαδρίτης «σφράγισε» ακόμα μια ηχηρή προσθήκη, καθώς ήρθε σε συμφωνία με την Τότεναμ για την απόκτηση του Κρίστιαν Ρομέρο. Το συνολικό κόστος της μεταγραφής του 28χρονου αμυντικού ανέρχεται στα 40 εκατομμύρια ευρώ μαζί με τα μπόνους, ενώ στη συμφωνία περιλαμβάνεται και ποσοστό μεταπώλησης της τάξης του 15%.
Ο Αργεντινός στόπερ αποτελούσε διακαή πόθο των Ροχιμπλάνκος εδώ και καιρό. Ο ίδιος από την πλευρά του προτιμούσε να μετακομίσει στη Μαδρίτη και πίεζε να προχωρήσει η μεταγραφή του εκεί, παρά το ενδιαφέρον κι άλλων ευρωπαϊκών συλλόγων, όπως είναι η Ίντερ και η Άρσεναλ.
Στα πέντε χρόνια παρουσίας του στο Λονδίνο, ο Ρομέρο κατέγραψε 124 εμφανίσεις με την Τότεναμ, σημειώνοντας 12 γκολ, ενώ αντίκρισε τέσσερις κόκκινες κάρτες στην Premier League! Παρά το γεγονός ότι δεσμευόταν με συμβόλαιο έως το 2029, η Τότεναμ ήταν εξ αρχής ανοιχτή στο ενδεχόμενο της παραχώρησής του, έχοντας ήδη προετοιμάσει το έδαφος με τις προσθήκες των Γιαν Πολ φαν Χέκε και Μάρκος Σενέσι.
Έτσι, ο 28χρονος κεντρικός αμυντικός ετοιμάζεται να περάσει ιατρικά και να ενισχύσει την αμυντική γραμμή του Ντιέγκο Σιμεόνε.
🚨🔴⚪️ BREAKING: Cristian Romero to Atlético Madrid, HERE WE GO! 🇦🇷— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 12, 2026
Agreement in place between clubs with Tottenham at €40m package, add-ons included.
Inter deal off in July, Barcelona decided not to proceed days ago, Spurs were never gonna sell to Arsenal.
Atléti: done. 💥 pic.twitter.com/tovUQvOOEY
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