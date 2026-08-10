Ο Χουλιάν Άλβαρες ενσωματώθηκε στην προετοιμασία της Ατλέτικο Μαδρίτης, που ξέκοψε κάθε κουβέντα για την πώλησή του.

Μπορεί το όνομά του να ενεπλάκη σε δεκάδες μεταγραφικά σενάρια τους προηγούμενους μήνες, εντούτοις τη Δευτέρα (10/8) ο Χουλιάν Άλβαρες ενσωματώθηκε στην προετοιμασία της Ατλέτικο Μαδρίτης, η αποστολή της οποίας επέστρεψε από την περιοδεία της στην Ασία.

Έχοντας εξασφαλίσει ειδική άδεια λόγω της παρουσίας του στο Παγκόσμιο Κύπελλο με την εθνική ομάδα της Αργεντινής, ο 26χρονος φορ γύρισε στα βάσανα, με το μήνυμα από πλευράς Ροχιμπλάνκος προς τον παίκτη να είναι, σύμφωνα με την As, ξεκάθαρο: Ζήτα συγγνώμη και πιάσε δουλειά.

Ο Άλβαρες έχει συμβόλαιο μέχρι το 2030, συνεπώς το να αποχωρήσει από το Μετροπολιτάνο μόνο στο χέρι του δεν είναι, με το σχετικό δημοσίευμα να τονίζει πως οι άνθρωποι της Ατλέτικο θα χρησιμοποιήσουν, αν χρειαστεί, το παράδειγμα του Αντουάν Γκριεζμάν. Ο Γάλλος είχε κινήσει γη και ουρανό για να πάει τελικά στην Μπαρτσελόνα το 2019, πριν επιστρέψει στην Ατλέτικο μόλις μία διετία μετά...

Ενδιαφέρον βέβαια θα έχει και η πρώτη συνάντηση του παίκτη με τον Ντιέγκο Σιμεόνε, που αναμένεται να λάβει χώρα σε δύο μέρες, καθώς όσοι συμμετείχαν στην ασιατική τουρνέ, έχουν διήμερο ρεπό.