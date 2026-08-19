Δείτε το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας, με τους Galacticos, το Καλαμάτα - Παναιτωλικός για το Κύπελλο Ελλάδος και το Ατλέτικο Μαδρίτης - Μάλαγα.

Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας ξεκινά με τους Galacticos by Interwetten, που έρχονται στις 14:00 στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube για να σάς μεταφέρουν όλες τις μεταγραφικές εξελίξεις για Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, αλλά και το ρεπορτάζ μετά τη «λευκή» ισοπαλία της Ένωσης με τη Λέφσκι.

Στις 17:15, η Καλαμάτα υποδέχεται στο «Ελ Πάσο» τον Παναιτωλικό στο πλαίσιο του 2ου προκριματικού γύρου του Κυπέλλου Ελλάδος, με το ματς να μεταδίδεται από τη συχνότητα του ΣΚΑΪ.

Στην υπόλοιπη Ευρώπη και τα playoffs του Champions League, η Σέλτικ κοντράρεται με τη Λασκ στις 22:00, σε ένα παιχνίδι που μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανά από το MEGA. Τέλος, η πρώτη αγωνιστική της La Liga συνεχίζεται με την Ατλέτικο Μαδρίτης να φιλοξενεί τη Μάλαγα την ίδια ώρα (Cosmote Sport 7).

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας