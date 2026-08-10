Επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι των ανθρώπων της Μπαρτσελόνα για τον τραυματισμό του Ρούνι Μπάρτζι, ο οποίος θα επανέλθει στην αγωνιστική δράση το 2027.

Τα νέα για την κατάσταση του Ρούνι Μπάρτζι δεν ήταν ευχάριστα τόσο για τον ίδιο, όσο και για το τεχνικό επιτελείο της Μπαρτσελόνα. Ο Σουηδός εξτρέμ τραυματίστηκε στη σημερινή προπόνηση των Καταλανών και οι πρώτες εκτιμήσεις για σοβαρό τραυματισμό επιβεβαιώθηκαν.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Μπάρτζι υπέστη ρήξη χιαστού και θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για 6-7 μήνες. Ο τραυματισμός του προφανώς ματαιώνει τα σχέδια των Μπλαουγκράνα να δοθεί δανεικός με σκοπό να πάρει περισσότερα παιχνίδια στα πόδια του με στόχο την περαιτέρω εξέλιξη του.

Με αυτά τα δεδομένα ο 20χρόνος θα επανέλθει μέσα στο 2027, δίνοντας προς το παρόν όλη τη συγκέντρωση του στην αποθεραπεία και την επάνοδο του στα γήπεδα. Υπενθυμίζεται πως ο Μπάρτζι είχε αντιμετωπίσει στο παρελθόν τραυματισμό στο γόνατο που τον είχε αφήσει εκτός για 10 μήνες.