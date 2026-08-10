Απρόοπτο στη σημερινή προπόνηση της Μπαρτσελόνα με τον Ρούνι Μπάρτζι να αποχωρεί τραυματίας και με δάκρυα στα μάτια. Πιθανός σοβαρός τραυματισμός για τον Σουηδό.

Η σημερινή προπόνηση της Μπαρτσελόνα επιφύλασσε ένα δυσάρεστο, καθώς ο Ρούνι Μπάρτζι τραυματίστηκε και αποχώρησε από το γήπεδο με δάκρυα στα μάτια.

Ο Σουηδός εξτρέμ δεν μπορούσε να διαχειριστεί εκείνη την ώρα τα συναισθήματα του, καθώς αντιλήφθηκε πως - ενδεχομένως - πρόκειται για σοβαρό τραυματισμό στο γόνατο. Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ζημιά στους συνδέσμους του γόνατος του 20χρόνου, ωστόσο έχουν προγραμματιστεί απεικονιστικές εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος του ποδοσφαιριστή.

Το πιθανότερο είναι πως πρόκειται για σοβαρό τραυματισμό και αν οι φόβοι επαληθευτούν ο Σουηδός αναμένεται να έχει πολύμηνη απουσία από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της Μπαρτσελόνα.

Ο Μπάρτζι στέκεται άτυχος, αφού έχει τραυματιστεί στο παρελθόν στο γόνατο, κάτι που τον είχε κρατήσει εκτός αγωνιστικών χώρων για 10 μήνες. Δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό εάν πρόκεται για το ίδιο γόνατο, ωστόσο ο 20χρόνος καλείται να ξεπεράσει έναν ακόμα, ενδεχόμενο, σοβαρό τραυματισμό.