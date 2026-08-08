Η Μπαρτσελόνα συλλυπήθηκε τον Λιονέλ Μέσι για την απώλεια του πατέρα του, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 68 ετών μετά από μάχη με βαριά ασθένεια.

Τον γύρο του κόσμου κάνουν τα τραγικά νέα του χαμού του Χόρχε Μέσι, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 68 ετών. Ο πατέρας του Λιονέλ Μέσι έχασε τη ζωή του μετά από πολύμηνη μάχη με βαριά ασθένεια και κατέληξε την Παρασκευή (8/8) σε νοσοκομείο του Ροζάριο στην Αργεντινή.

Ο κόσμος του ποδοσφαίρου αντέδρασε άμεσα και στάθηκε δίπλα στον Λιονέλ σε μια τόσο δύσκολη στιγμή, μια μια σειρά από ομάδες να εκφράζουν τα συλλυπητήριά τους. Ιδαίτερης βαρύτητας ωστόσο ήταν η ανακοίνωση της Μπαρτσελόνα, η οποία εξέφρασε τη βαθύτατη θλίψη της και ευχαρίστησε τον Χόρχε Μέσι για την εμπιστοσύνη που της επέδειξε, όταν ανέθεσε στα χέρια της την ποδοσφαιρική ανατροφή του γιου του.

«Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της Μπαρτσελόνα εκφράζουν τη βαθύτατη θλίψη και τα ειλικρινή συλλυπητήριά τους για την απώλεια του Χόρχε Μέσι, πατέρα του πρώην ποδοσφαιριστή της Μπαρτσελόνα και θρύλου του συλλόγου, Λιονέλ Μέσι. Εκ μέρους ολόκληρης της οικογένειας της Μπάρτσα, εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια στην οικογένεια Μέσι.

Η Μπαρτσελόνα ευχαριστεί τον Χόρχε Μέσι για την αφοσίωσή του στον σύλλογό μας και για την εμπιστοσύνη που μας έδειξε, αναθέτοντάς μας τα πρώτα και τα πιο ένδοξα χρόνια της ποδοσφαιρικής καριέρας του γιου του, Λίο. Ας αναπαυθεί εν ειρήνη» αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.