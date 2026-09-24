Μπαρτσελόνα: «Μάχη» με τη Ρεάλ Μαδρίτης για τον 15χρονο Τζέι Τζέι Γκάμπριελ
Στο πιο... hot όνομα των τελευταίων εβδομάδων τείνει να εξελιχθεί ο Τζέι Τζέι Γκάμπριελ, καθώς οι κορυφαίοι σύλλογοι του πλανήτη προσπαθούν να τον «κλέψουν» από τη Μάνστεστερ Γιουνάιτεντ.
Ο 15χρονος μεσοεπιθετικός φέρεται να έχει πάρει την απόφαση να αποχωρήσει από τους Κόκκινους Διαβόλους και, οι «μεγάλοι» της Ισπανίας ολοένα και πιέζουν για να αποσπάσουν την υπογραφή του. Άλλωστε, από την περασμένη εβδομάδα είχαν κυκλοφορήσει ρεπορτάζ για ενδιαφέρον της Ρεάλ Μαδρίτης.
Πλέον, στο παιχνίδι μπήκε δυναμικά και η Μπαρτσελόνα, με τον Αθλητικό της διευθυντή Ντέκο, να έχει ήδη συναντηθεί με τους εκπροσώπους του wonderkid της Γιουνάιτεντ, προκειμένου να συζητήσουν πιο «έντονα» το ενδεχόμενο συνεργασίας.
Μάλιστα, όπως αναφέρει η Sport, για τον νεαρό Άγγλο ενδιαφέρονται επίσης οι Παρί Σεν Ζερμέν και Μπάγερν Μονάχου, ενώ η 6η Οκτωβρίου θα είναι ημέρα ορόσημο, αφού θα κλείσει τα 16 χρόνια ζωής και θα μπορεί να υπογράψει επαγγελματικό συμβόλαιο.
🚨 JJ Gabriel and his representatives have decided that moving to Spain would be best for his development.— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) September 23, 2026
The 15-year-old himself is thought to be particularly interested by Barcelona.
However, Real Madrid still have a strong chance of getting a deal over the line due to… pic.twitter.com/nwIXAcQ7qJ
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.