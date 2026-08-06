Ρεάλ Μαδρίτης: Ανανέωσε έως το 2032 ο Βινίσιους Ζούνιορ
Κάτοικος Μαδρίτης έως το 2032 παραμένει ο Βινίσιους Ζούνιορ! Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ τα... βρήκε με τη Βασίλισσα και οι δύο πλευρές θα συνεχίσουν τη συμπόρευσή τους για ακόμη έξι χρόνια, αφήνοντας στα... κρύα του λουτρού τους επίδοξους μνηστήρες.
Ο 26χρονος διεθνής με τη Σελεσάο απασχόλησε για μεγάλο χρονικό διάστημα το καλοκαιρινό μεταγραφικό παζάρι, με την Άρσεναλ να καραδοκεί για την αγορά του παίκτη. Ωστόσο, οι Λος Μπλάνκος έδωσαν τα χέρια με τον Βίνι και ο Ζοσέ Μουρίνιο θα τον έχει στη διάθεσή του για το ρόστερ της ερχόμενης σεζόν.
Ο παίκτης αποκτήθηκε τον Ιούλιο του 2018 σε ηλικία 18 ετών από τη Φλαμένγκο. Σε 375 συμμετοχές με τη φανέλα της Ρεάλ έχει σημειώσει 128 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις και έχει κατακτήσει 14 τρόπαια, με τα δύο Champions League να δεσπόζουν.
Comunicado Oficial: Vini Jr., renovado hasta 2032.— Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 6, 2026
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