Αυτή είναι η αποκλειστική φανέλα που θα λάβουν τα μέλη της Ρεάλ Μαδρίτης, με τον Φλορεντίνο Πέρεθ να εκπληρώνει τελικά την προεκλογική του υπόσχεση.

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας για την προεδρία της Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία έληξε με τη νίκη του Φλορεντίνο Πέρεθ επί του Ενρίκε Ρικέλμε, με ποσοστό 65%, μια υπόσχεση που δόθηκε τις τελευταίες ημέρες πριν από τις εκλογές έγινε πολύ καλά δεκτή από τα μέλη του συλλόγου.

Αναλυτικότερα, ο Πέρεθ διαβεβαίωσε πως αν κέρδιζε τις εκλογές της 7ης Ιουνίου, όπως και έγινε, θα έδινε σε κάθε εγγεγγραμένο μέλος (ανεξαρτήτως ηλικίας και φύλου) του συλλόγου μια μοναδική επίσημη φανέλα με ένα αποκλειστικό σήμα.

Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ από την Ισπανία, οι φανέλες αυτές δεν θα είναι διαθέσιμες προς πώληση ούτε καν στα καταστήματα του συλλόγου, αλλά προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τα μέλη. Πρόκειται για μια ιστορική εμφάνιση με διαφορετικό σχέδιο απ'ότι έχουμε συνηθίσει και κάθε ένα από τα σχεδόν 100.000 μέλη των «μερένχες» θα την παραλάβει ξεχωριστά.

Η ημερομηνία για την πρώτη παράδοση έχει ήδη οριστεί και θα γίνει τον Μάρτιο εκμεταλλευόμενοι το γεγονός ότι η Ρεάλ Μαδρίτης θα γιορτάζει τότε τα 125 χρόνια από την ίδρυση της. Ως εκ τούτου, η φανέλα, με την ονομασία «La Socia» (Η φανέλα των μελών), θα κυκλοφορήσει για πρώτη φορά για να τιμήσει αυτό το εμβληματικό ορόσημο. Ο σύλλογος θα επικοινωνήσει με κάθε μέλος ξεχωριστά για να ρωτήσει τις λεπτομέρειες σχετικά με το μέγεθος, την τοποθεσία αποστολής κλπ, διασφαλίζοντας έτσι πως όλοι θα παραμείνουν ικανοποιημένοι.