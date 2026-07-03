Μπαρτσελόνα: Δανεικός για μια σεζόν στον Άγιαξ ο Τερ Στέγκεν
Η λύση που έψαχναν Μπαρτσελόνα και Μαρκ-Αντρέ Τερ Στέγκεν για τη συνέχιση ή μη της συνεργασίας τους φέρεται να ήρθε μέσω... Ολλανδίας.
Ο Γερμανός τερματοφύλακας που δεν υπολογίζεται ως πρώτη επιλογή (ίσως ούτε και για δεύτερη) από τον Χάνσι Φλικ και έχει αρκετά υψηλό συμβόλαιο, σε ισχύ έως το 2028, θα συνεχίσει την καριέρα του στον Άγιαξ εκτός συγκλονιστικού απροόπτου.
Όπως αποκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι δυο σύλλογοι ήρθαν σε συμφωνία για τον δανεισμό του 34χρονου κίπερ, για την ερχόμενη σεζόν (2026-2027). Μάλιστα, ο Ιταλός ρεπόρτερ αναφέρει πως ο Άιαντας θα πληρώσει το μεγαλύτερο μέρος του συμβολαίου του, κάτι που φυσικά ήταν το κύριο μέλημα της Μπάρτσα.
Θυμίζουμε ότι ο Τερ Στέγκεν βρίσκεται στους «μπλαουγκράνα» από το 2014, μετρώντας περισσότερες από 400 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις και πανηγυρίζοντας -μέχρι σήμερα- 20 τίτλους, μεταξύ αυτών 7 πρωταθλήματα Ισπανίας και ένα Champions League.
🚨🔴⚪️ Marc André ter Stegen to Ajax, here we go! Deal agreed in principle with Barça and player’s camp.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 3, 2026
Ter Stegen joins on loan until the end of June 2027 with majority of wages covered by Ajax. pic.twitter.com/2fgtW0sBOh
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