Στον Άγιαξ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Μαρκ-Αντρέ Τερ Στέγκεν, ως δανεικός για τη νέα σεζόν από την Μπαρτσελόνα.

Η λύση που έψαχναν Μπαρτσελόνα και Μαρκ-Αντρέ Τερ Στέγκεν για τη συνέχιση ή μη της συνεργασίας τους φέρεται να ήρθε μέσω... Ολλανδίας.

Ο Γερμανός τερματοφύλακας που δεν υπολογίζεται ως πρώτη επιλογή (ίσως ούτε και για δεύτερη) από τον Χάνσι Φλικ και έχει αρκετά υψηλό συμβόλαιο, σε ισχύ έως το 2028, θα συνεχίσει την καριέρα του στον Άγιαξ εκτός συγκλονιστικού απροόπτου.

Όπως αποκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι δυο σύλλογοι ήρθαν σε συμφωνία για τον δανεισμό του 34χρονου κίπερ, για την ερχόμενη σεζόν (2026-2027). Μάλιστα, ο Ιταλός ρεπόρτερ αναφέρει πως ο Άιαντας θα πληρώσει το μεγαλύτερο μέρος του συμβολαίου του, κάτι που φυσικά ήταν το κύριο μέλημα της Μπάρτσα.

Θυμίζουμε ότι ο Τερ Στέγκεν βρίσκεται στους «μπλαουγκράνα» από το 2014, μετρώντας περισσότερες από 400 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις και πανηγυρίζοντας -μέχρι σήμερα- 20 τίτλους, μεταξύ αυτών 7 πρωταθλήματα Ισπανίας και ένα Champions League.