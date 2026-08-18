Ο Ρόδρι υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με τη Μπαρτσελόνα και κλείδωσε οριστικά τη μεταγραφή του στους Μπλαουγκράνα.

Παίκτης της Μπαρτσελόνα πρέπει να θεωρείται πλέον ο Ρόδρι! Το μέλλον του Ισπανού μέσου αποτέλεσε ένα από τα σίριαλ του καλοκαιριού, όμως πλέον έφτασε οριστικά στο τέλος του.

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο μέσος της Μάντσεστερ Σίτι υπέγραψε το συμβόλαιό του με τη Μπαρτσελόνα και δεσμεύτηκε με το νέο του κλαμπ για τα επόμενα χρόνια. «Είμαι πολύ χαρούμενος, είναι ένα όνειρο» τόνισε στις πρώτες του δηλώσεις και πλέον αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις από πλευράς Μπαρτσελόνα.

Πρόκειται για ένα αίσιο τέλος σε μια σειρά από μακρόσυρτες διαπραγματεύσεις μεταξύ Μπαρτσελόνα και Μάντσεστερ Σίτι, με την τελευταία να απορρίπτει τρεις προτάσεις των Μπλαουγκράνα, προτού τελικά ανάψει το πράσινο φως για μια οικονομική προσφορά που φτάνει τα 75 εκατομμύρια ευρώ.

Συγκεκριμένα οι Καταλανοί συμφώνησαν να πληρώσουν 60 εκατομμύρια ευρώ ως φιξ ποσό, ενώ ακόμα 15 εκατομμύρια συμπεριλαμβάνονται στο deal με τη μορφή μπόνους. Τα δέκα μάλιστα χαρακτηρίζονται ως επίτευξη εύκολων στόχων που είναι πολύ πιθανό να ανεβάσουν το συνολικό ποσό.

