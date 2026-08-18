Ο Σιμεόνε υπονόησε πως ο Άλβαρες θα παραμείνει στην Ατλέτικο: «Ο ιδιοκτήτης του συλλόγου ήταν κατηγορηματικός»

Ο «Τσόλο» Σιμεόνε ανέφερε πως ο Άλβαρες δεν θα αγωνιστεί στο πρώτο ματς της Ατλέτικο στη La Liga, υπονοώντας πως ο Αργεντινός θα συνεχίσει να είναι μέλος των Ροχιμπλάνκος.

Η μεταγραφή του Χούλιαν Άλβαρες στην Μπαρτσελόνα φαίνεται πως έχει μπει προσωρινά στον πάγο, με τον ίδιο τον Σιμεόνε να υποστηρίζει έμμεσα σε συνέντευξη Τύπου πως ο Αργεντινός θα συνεχίσει να είναι κάτοικος Μαδρίτης.

Ο «Τσόλο» αναφέρθηκε στον πρόεδρο των Ροχιμπλάνκος λέγοντας πως έχει πάρει μια απόφαση που δεν χωρά αμφισβήτηση, ενώ παράλληλα επιβεβαίωσε ότι ο 26χρονος επιθετικός θα είναι εκτός στο πρώτο παιχνίδι της σεζόν κόντρα στη Μάλαγα.

Ο ίδιος επέστρεψε πρόσφατα μιας και βρισκόταν σε διακοπές μετά το Μουντιάλ και δεν είναι ακόμα έτοιμος να αγωνιστεί. Θυμίζουμε ότι επιθυμία του παίκτη είναι να αποχωρήσει, έχοντας μάλιστα ζητήσει συνάντηση με τη διοίκηση της Ατλέτικο ώστε να του επιτραπεί να συνεχίσει την καριέρα του στους Μπλαουγκράνα.

Αναλυτικά όσα είπε ο Σιμεόνε

«Δεν πιστεύουμε ότι ο Χουλιάν Άλβαρες βρίσκεται σε κατάλληλη κατάσταση για να αγωνιστεί ή να συμμετάσχει στον αυριανό αγώνα. Ελπίζουμε ότι, μέσα στις επόμενες τέσσερις ημέρες, θα σημειώσει περαιτέρω πρόοδο και θα είμαστε πιο κοντά στο επίπεδο που θέλουμε να βρίσκεται.

Αν ο ιδιοκτήτης του συλλόγου μίλησε με τόσο κατηγορηματικό τρόπο, τότε δεν υπάρχει τίποτα άλλο να πούμε. Είναι όπως όταν πηγαίνεις στο δικαστήριο: τελείωσε, δεν υπάρχει τίποτα άλλο να προσθέσουμε».