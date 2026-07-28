Ο Πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, Ζοάν Λαπόρτα, νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο λόγω καρδιακών αρρυθμιών αλλά δεν αντιμετωπίζει πλέον κάποιο πρόβλημα.

Στο νοσοκομείο με αρρυθμίες νοσηλεύτηκε ο Λαπόρτα! Ο ισχυρός άνδρας της Μπαρτσελόνα είχε ένα απρόοπτο την Τρίτη (28/07) αλλά όπως ενημέρωσε ο ίδιος πλέον δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα.

Με προσωπική του ανάρτηση στο Instagram ο διοικητικός ηγέτης των Μπλαουγκράνα καθησύχασε τους πάντες, αφού ενημέρωσε πως είναι καλά στην υγεία του. Ωστόσο, δε θα μπορέσει να ταξιδέψει στο Μπέρμιγχαμ, όπου η Μπάρτσα πραγματοποιεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της και θα δώσει φιλικό αγώνα την προσεχή Παρασκευή.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Λαπόρτα στο Instagram:

«Όλα πήγαν πολύ καλά!!! Μου αντιμετώπισαν την αρρυθμία!!! Η καρδιά μου χτυπά ξανά με φυσιολογικό ρυθμό!!!

Ευχαριστώ θερμά τους εξαιρετικούς γιατρούς, τις γιατρούς, τους νοσηλευτές, τις νοσηλεύτριες και όλο το υγειονομικό προσωπικό του Νοσοκομείου της Βαρκελώνης, υπό τη διεύθυνση του δρ. Jordi Morillas. Έκαναν εξαιρετική δουλειά. Πέρα από τη σοφία και τις μεγάλες επιστημονικές τους γνώσεις, η ανθρώπινη προσέγγισή τους ήταν ευγενική, γεμάτη κατανόηση, υπομονή και φροντίδα, τιμώντας την ιατρική και τον Ιπποκρατικό Όρκο.

Αποτελούν ακόμη μία απόδειξη ότι στη Βαρκελώνη και την Καταλονία γίνεται επίσης εξαιρετική δουλειά, στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο ποιότητας. Είμαι επίσης ιδιαίτερα περήφανος για τις ιατρικές υπηρεσίες της Μπαρτσελόνα, με επικεφαλής τον δρ. Xavier Corbella, καθώς και για την επικεφαλής του γραφείου μου, Manana Giorgadze, οι οποίοι συντόνισαν τα πάντα με μεγάλη αποτελεσματικότητα.

Θα ήθελα επίσης να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου προς τον δρ. Valentí Fuster και ολόκληρη την ομάδα του στο Mount Sinai για τις πολύτιμες συμβουλές τους, που μου έδωσαν ηρεμία και σιγουριά, καθώς και προς τον δρ. Brugada, ο οποίος μου συνέστησε τη διαδικασία που έπρεπε να ακολουθηθεί για την αποκατάσταση της αρρυθμίας.

Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω για όλες τις εκδηλώσεις συμπαράστασης και στήριξης που έλαβα από τα παιδιά μου, τα αδέλφια μου, τους συγγενείς και τους φίλους μου. Σας ευχαριστώ όλους θερμά — ή, καλύτερα να το πω, μέσα από την καρδιά μου».