Ο Βινίσιους είχε μια άτυχη στιγμή στις διακοπές του στην Τζαμάικα, όταν η βόλτα του με αμαξάκι του γκολφ κατέληξε... στα φυτά.

Ο Βινίσιους απολαμβάνει τις διακοπές του στην Τζαμάικα, όμως μια χαλαρή βόλτα με αμαξάκι του γκολφ δεν εξελίχθηκε όπως θα περίμενε κανείς.

Πιο συγκεκριμένα ο Βραζιλιάνος επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης που έχει γίνει ο αγαπημένος των social media μετά την διορθωτική επέμβαση στο σαγόνι, έχασε τον έλεγχο του οχήματος και βγήκε από τον δρόμο. Το αποτέλεσμα ήταν να καταλήξει στα φυτά και να (ξανά) γίνει viral.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο που ανέβασε στα social media η σύντροφός του, Βιρτζίνια Φονσέκα, η οποία δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη και τον πείραξε μπροστά σε όλους: «Αυτό δεν γίνεται! Αγάπη μου, πρέπει να έχεις καλύτερη αίσθηση του χώρου. Ποιος νιώθει ασφαλής με τον Βίνι στο τιμόνι;».

🚨AGORA: Vini Jr. acaba batendo o carrinho de golfe. pic.twitter.com/O7Oqy9zX5P July 25, 2026

Αξίζει να θυμίσουμε πως αυτές τις μέρες ο Βραζιλιάνος είναι σε διαπραγματεύσεις. Καθώς παρά το ενδιαφέρον ομάδων όπως η Άρσεναλ, η προτεραιότητα του Βινίσιους παραμένει η ανανέωση του συμβολαίου του με τη Ρεάλ Μαδρίτης.