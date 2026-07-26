Ρεάλ Μαδρίτης - Ντιομαντέ: Τα βρήκε με τη Λειψία η Βασίλισσα
Η Ρεάλ Μαδρίτης φαίνεται πως βγήκε νικήτρια στην κούρσα για την απόκτηση του Γιαν Ντιομαντέ, με διεθνή δημοσιεύματα να αναφέρουν ότι οι Μερένγκες έδωσαν τα χέρια με τη Λειψία για ποσό που θα ξεπεράσει τα 100 εκατομμύρια ευρώ!
Ο 19χρονος μεσοεπιθετικός απασχόλησε έντονα και τις Λίβερπουλ & Παρί Σεν Ζερμέν, ωστόσο οι Μαδριλένοι ήταν αυτοί που απέσπασαν το πράσινο φως των Κόκκινων Ταύρων και θα κάνουν δικό τους τον Ιβοριανό εξτρέμ.
Ο Ντιομαντέ αναμένεται μέσα στην προσεχή εβδομάδα στη Μαδρίτη προκειμένου να ολοκληρωθεί η μεταγραφή, με τον νεαρό ποδοσφαιριστή να υπογράφει συμβόλαιο που θα τον κρατήσει στην ισπανική πρωτεύουσα μέχρι το 2031.
🚨💣 BREAKING: YAN DIOMANDE TO REAL MADRID, HERE WE GO! ⚪️✨— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 26, 2026
Agreement closed tonight with RB Leipzig for fee over €100m for the Ivorian winger.
Diomande will fly to Madrid this week for medical tests and contract signing until June 2031.
DONE. 🇨🇮 pic.twitter.com/WNtgJysivC
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