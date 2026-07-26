Η Ρεάλ Μαδρίτης κάνει δικό της τον Γιαν Ντιομαντέ, έχοντας έρθει σε συμφωνία με τη Λειψία έναντι ποσού άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ.

Η Ρεάλ Μαδρίτης φαίνεται πως βγήκε νικήτρια στην κούρσα για την απόκτηση του Γιαν Ντιομαντέ, με διεθνή δημοσιεύματα να αναφέρουν ότι οι Μερένγκες έδωσαν τα χέρια με τη Λειψία για ποσό που θα ξεπεράσει τα 100 εκατομμύρια ευρώ!

Ο 19χρονος μεσοεπιθετικός απασχόλησε έντονα και τις Λίβερπουλ & Παρί Σεν Ζερμέν, ωστόσο οι Μαδριλένοι ήταν αυτοί που απέσπασαν το πράσινο φως των Κόκκινων Ταύρων και θα κάνουν δικό τους τον Ιβοριανό εξτρέμ.

Ο Ντιομαντέ αναμένεται μέσα στην προσεχή εβδομάδα στη Μαδρίτη προκειμένου να ολοκληρωθεί η μεταγραφή, με τον νεαρό ποδοσφαιριστή να υπογράφει συμβόλαιο που θα τον κρατήσει στην ισπανική πρωτεύουσα μέχρι το 2031.