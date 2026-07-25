Η Ρεάλ Μαδρίτης έχει κινήθει δυναμικά για την περίπτωση του Γιαν Ντιομαντέ, με τον ισπανικό σύλλογο να θέλει να κάνει δικό της τον 19χρόνο Ιβοριανό επιθετικό.

Η Ρεάλ Μαδρίτης μπήκε στην κούρσα για την απόκτηση του Γιαν Ντιομαντέ της Λειψίας, με πολλά ξένα μέσα ενημέρωσης να υποστηρίζουν ότι ο σύλλογος έχει ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για την απόκτηση του 19χρονου.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την γερμανική εφημερίδα «Bild», οι «μερένχες» έχουν ήδη υποβάλει μία αρχική προσφορά ύψους περίπου 100 εκατομμυρίων ευρώ, αν και η Λειψία απέρριψε την πρόταση. Η ομάδα της Μπουντεσλίγκα εκτιμά τον Ιβοριανό εξτρέμ κοντά στα 130 εκατομμύρια ευρώ, με τα ρεπορτάζ να υποδηλώνουν ότι μία προσφορά περίπου 120 εκατομμυρίων ευρώ θα μπορούσε να είναι αρκετή για να ολοκληρώθει η μεταγραφή.

Η κούρσα για την υπογραφή του διεθνή επιθετικού από την Ακτή Ελεφαντοστού έχει γίνει μια από τις μεγαλύτερες μεταγραφικές ιστορίες του καλοκαιριού. Ο γερμανικός σύλλογος είχε προηγουμένως απορρίψει μια προσφορά που πλησίαζε τα 100 εκατομμύρια ευρώ από την Λίβερπουλ, η οποία και εξακολουθεί να ενδιαφέρεται, αν και οι πληροφορίες λένε ότι ο σύλλογος της Premier League δεν είναι διατεθειμένος να αυξήσει την προσφορά του.

Από την άλλη, η Παρί Σεν Ζερμέν παρακολουθεί στενά τον εξτρέμ εδώ και μήνες. Αρκετά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο Ντιομαντέ είχε μάλιστα χαρακτηρίσει τους Παριζιάνους ως τον προτιμότερο προορισμό του και είχε καταλήξει σε προκαταρκτική συμφωνία για μακροπρόθεσμο συμβόλαιο. Ωστόσο, οι πρωταθλητές Ευρώπης δεν έχουν ακόμη υποβάλει κάποια προσφορά ικανή να πείσει τη Λειψία να τον πουλήσει, με τη βασίλισσα τώρα να πιστεύει πως μπορεί να τον κάνει δικό της, με την κατάλληλη προσφορά.