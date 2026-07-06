Κάτοικος Μαδρίτης για τα επόμενα χρόνια θα γίνει ο Κανγκ ιν Λι, ο οποίος υπέγραψε και επίσημα στην Ατλέτικο.

Σύμφωνα με τον έγκυρο Ιταλό δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του Κανγκ ιν Λι στην Ατλέτικο Μαδρίτης, ενώ απομένουν μόνο τα τυπικά για να ανακοινωθεί και επίσημα από τους ροχιμπλάνκος.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, οι Κολτσονέρος απέκτησαν τον Νοτιό Κορεάτη μεσοεπιθετικό από την Παρί Σεν Ζερμέν αντί περίπου 40 εκατομμυριών ευρώ, με την επιθυμία του ίδιου του παίκτη να μετακομίσει στην ισπανική πρωτεύουσα να διευκολύνει την ολοκλήρωση της συμφωνίας.

🚨🔴⚪️ Kang-in Lee to Atlético Madrid, here we go! Deal in place between all parties.



Deal worth around €40m from PSG as personal terms have been agreed months ago, Kang-in wanted Atlético move. 🇰🇷



Formal steps to follow but verbal agreement done. @FabriceHawkins #atleti pic.twitter.com/hS8RbYTs7f — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 6, 2026

Ο Κανγκ ιν Λι ξεκίνησε την καριέρα του από τις ακαδημίες της Βαλένθια, προτού ενταχθεί στην ανδρική ομάδα το 2018. Μετά από ένα επιτυχημένο περάσμα στις νυχτερίδες, μετακόμισε στη Μαγιόρκα, προτού μεταγραφεί εν τέλει το 2023 στην Παρί Σεν Ζερμέν, όπου και κατέκτησε 3 πρωταθλήματα, 2 Κύπελλα Γαλλίας, καθώς και 2 Champions League.